Großer Besucherandrang: Intermodellbau in Dortmund eröffnet

Besucher laufen durch die Messehalle. Die Besuchermesse Intermodellbau öffnet ihre Tore in Dortmund. © Fabian Strauch/dpa

Vergangenes Jahr ist die Messe wegen Corona ausgefallen. Diesmal beteiligen sich 355 Aussteller aus 17 Ländern an der Schau. Und das Interesse scheint groß zu sein.

Dortmund - Von der klassischen Modelleisenbahn bis zur Baumaschine im Miniaturformat: Die Messe Intermodellbau ist am Donnerstag in Dortmund eröffnet worden. Vier Tage lang können sich Hobbytüftler hier über Trends und Neuheiten informieren. Der erste Messetag sei am Morgen mit großem Besucherandrang gestartet, wie eine Messesprecherin bestätigte. 355 Aussteller aus 17 Ländern beteiligen sich demnach an der Schau. 2022 war die Veranstaltung wegen Corona ausgefallen.

Die letzte Intermodellbau hatte 2021 in Dortmund stattgefunden. Damals waren - noch in der Pandemie - rund 40.000 Besucher und 325 Aussteller gekommen. Vor Corona Anfang 2019 kamen 77.000 Besucher und fast 450 Anbieter.

Gerade in der Pandemie habe sich der Modellbau großer Beliebtheit erfreut, wie der Handelsverband Spielwaren berichtete. Nach überdurchschnittlichen Wachstumsraten während der beiden Corona-Jahre komme die Modellbaubranche jetzt wieder in der Normalität an, teilte der Verband mit. 2022 verzeichnete die Branche demnach einen leichten Umsatz-Rückgang bei Modelleisenbahnen, Artikeln für den Plastikmodellbau und fernsteuerbarem Spielzeug. dpa