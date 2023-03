Geiselnahme in Apotheke: Polizei stürmt Gebäude – Neue Details veröffentlicht

Von: Marcus Giebel, Alina Schröder

Teilen

In Karlsruhe hielt eine Geiselnahme die Polizei in Atem. Diese rückte zu einem Großeinsatz aus. Am Abend erfolgte der Zugriff.

Großeinsatz in Karlsruhe : In einer Apotheke kommt es zu einer Geiselnahme.

in : In einer Apotheke kommt es zu einer Geiselnahme. Polizei und Rettungskräfte vor Ort: Tatverdächtiger wurde festgenommen.

und vor Ort: Tatverdächtiger wurde festgenommen. Veranstaltungen abgesagt: Wegen der Nähe zum Einsatzort wurden ein Event und ein Konzert gecancelt.

abgesagt: Wegen der Nähe zum Einsatzort wurden ein Event und ein Konzert gecancelt. Dieser News-Ticker zur mutmaßlichen Geiselnahme in Karlsruhe wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 10. März, 21.32 Uhr: Die Geiselnahme in Karlsruhe ist beendet. Die Einsatzkräfte haben die Apotheke betreten und einen männlichen Tatverdächtigen festgenommen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte durchsuchen das Gebäude.

Update vom 10. März, 21.25 Uhr: Zwei laute Knallgeräusche sind bei der Geiselnahme in Karlsruhe zu hören gewesen. Zuvor waren mehrere Polizisten auf die Apotheke zugelaufen, wie Augenzeugen berichteten. Ob die Einsatzkräfte die Apotheke stürmten, ist unklar.

Update vom 10. März, 20.15 Uhr: Laut einem Polizeisprecher haben der oder die Täter mehrere Geiseln in der Gewalt, diese seien körperlich unverletzt. Die Geiselnahme laufe bereits seit dem späten Nachmittag. Er bat um Verständnis, dass man über die „Anzahl der möglichen Täter oder des Täters beziehungsweise über mögliche Forderungen und Lösegeldforderungen keine Auskunft aus einsatztaktischen Gründen geben“ könne. Man habe Kontakt „in die Apotheke hinein“.

Ende einer Geiselnahme: Am Abend erfolgte der Zugriff durch die Einsatzkräfte. © IMAGO / Nicolaj Zownir

Geiselnahme in Karlsruhe: Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Update vom 10. März, 19.40 Uhr: Während die Polizei aus einsatztaktischen Gründen weiter keine Einzelheiten zur Geiselnahme bekanntgibt, berichtet die Stuttgarter Zeitung, ein unbekannter Täter habe zwei Personen in seiner Gewalt. Für deren Freilassung soll er einen einstelligen Millionenbetrag fordern.

Update vom 10. März, 19.30 Uhr: Infolge der Geiselnahme ruft der prominente Hundetrainer Martin Rütter seine Fans dazu auf, nicht zu einer mit ihm für den Abend geplanten, aber abgesagten Veranstaltung nahe des Einsatzortes zu kommen. „Die Veranstaltung ist jetzt gerade abgesagt worden, und zwar deshalb, weil Luftlinie 100 Meter in einer Apotheke eine bewaffnete Geiselnahme stattfindet“, sagte Rütter in einem auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Video: „Bitte kommt nicht zur Halle, es ist hier großflächig abgesperrt, und bitte kommt auch nicht in die Nähe.“

Erstmeldung vom 10. März: Karlsruhe – In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer Geiselnahme in einem Großeinsatz. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur (dpa). In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden. Man ziehe gerade weitere Einsatzkräfte zusammen. Am späten Freitagnachmittag ungefähr gegen 16.30 Uhr habe die Geiselnahme begonnen, hieß es.

Dem Polizeisprecher zufolge besteht Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer oder den Geiselnehmern. Eine Gefährdung der Bevölkerung bestehe aktuell nicht. Auf Twitter schrieb die Polizei von einer „derzeit unklaren Gefährdungslage“.

Großeinsatz in Karlsruhe: Rund um die Apotheke werden Polizei und Rettungsdienste zusammengezogen. © Martin Obersohl/dpa

Großeinsatz wegen Geiselnahme in Karlsruhe: Polizei und Rettungsdienst vor Ort

Das Gebiet rund um den Tatort in der Innenstadt an einer der Hauptstraßen wurde von den Einsatzkräften weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Einsatzwagen von Polizei und Rettungsdienst waren am frühen Abend dort zu sehen. Die dpa erfuhr aus Polizeikreisen, dass es sich um einen Großeinsatz handele.

Wegen des Großeinsatzes sagte die Karlsruher Messe zwei Veranstaltungen kurzfristig ab, wie zunächst die Badischen Neuesten Nachrichten berichteten. Es handelt sich um Event mit Hundetrainer Martin Rütter in der Schwarzwaldhalle und ein Meisterkonzert im Konzerthaus.

Derweil rief die Polizei die Bürger dazu auf, den Bereich zu meiden. Wer wegen der Absperrmaßnahmen nicht nach Hause komme, könnte in der Nebeniusschule unterkommen. (dpa)