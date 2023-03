Einzigartige Fotos zeigen Orca-Weibchen, das einen Baby-Grindwal adoptiert hat

Von: Bjarne Kommnick

Einzigartige Aufnahmen aus dem Meer: Ein weiblicher Orca schwimmt Seite an Seite mit einem Grindwal-Baby. Was steckt dahinter?

Reykjavík – Im Westen von Island haben Wissenschaftler von der unabhängigen Organisation Orca Guardians einen weiblichen Orca entdeckt, der offensichtlich ein Grindwal-Baby adoptiert hat. Das Forschungsteam könne jedoch auch nicht ausschließen, ob es sich auch um eine Entführung handeln könnte. Ein Verhalten dieser Art hätte zuvor demnach noch nicht festgestellt werden können. Dazu hat das Forschungsteam zuletzt eine Studie und Aufnahmen der Begegnung veröffentlicht.

Orca adoptiert Grindwal-Baby im Nordatlantik

Laut eigenen Angaben würde Orca Guardians das als „Sædís“ bekannte Orca-Weibchen bereits seit 2021 im Atlantischen Ozean beobachten. Zuletzt berichteten die Forscher dabei von einem kleinen Grindwal-Baby, das an der Seite des Orcas entdeckt wurde. Dieses Verhalten könnte darauf deuten, dass die Beziehungen dieser Arten komplexer sei als bisher angenommen.

Im Nordatlantik wurde ein Orca-Weibchen gesichtet, das offensichtlich ein Grindwal-Baby adoptiert hat. © orcaguardians.org

Das Forschungsteam hätte die Ergebnisse dazu zuletzt im Canadian Journal of Zoology veröffentlicht und dokumentiert darin die mütterliche Fürsorge des Orcas gegenüber dem Grindwal-Baby. Demnach hätte der Orca den Wal nicht nur begleitet, sondern sich aktiv um das kleine Kalb gekümmert.

Forscher glauben an „herzliche Adoptionsgeschichte“ zwischen Orca und Grindwal – können Entführung aber nicht ausschließen

Marie Mrusczok, die Hauptautorin der Studie, sagte gegenüber Newsweek: „Der Orca schwamm mit dem Kalb des Grindwals in der Staffelposition, was bedeutet, dass das Kalb direkt hinter der Brustflosse des Orcas schwamm“. Weiter beschreibt sie: „Die sogenannte Echelon-Position ermöglicht es einem Kalb, weniger Schwanzflossenbewegungen machen zu müssen, als würde es alleine schwimmen, und überwindet körperliche Einschränkungen bei Hochgeschwindigkeitsfahrten – mit anderen Worten: Das Kalb wird von der Druckwelle ‚getragen‘, die vom größeren Körper des Erwachsenen erzeugt wird“.

Elizabeth Zwamborn, eine Wissenschaftlerin des Forschungsteams, erklärt gegenüber der Maritime Noon Show, dass die Sichtung als „schöne, herzliche Adoptionsgeschichte“ interpretiert werden dürfe. Das Forschungsteam könne jedoch nicht ausschließen, dass es sich dabei vielleicht auch um eine Entführung handelt.

„Wäre sicherlich ein Grund, sie zu jagen“: Forscher beobachten Interaktion zwischen Grindwalen und Orcas

„Es besteht auch eine gute Chance, dass sie dieses Kalb tatsächlich einer Gruppe von Grindwalen entführt hat. Vor Island gab es eine ziemliche Interaktion zwischen beiden Arten, und oft werden Grindwale gesehen, die die Killerwale jagen“, so Zwamborn. „Wir kennen die Gründe dafür nicht, aber wenn die Möglichkeit besteht, dass es hier und da ein Orca-Weibchen gibt, das versucht, den Grindwalen ein Kalb zu entführen, wäre das sicherlich ein Grund, sie zu jagen.“

Zwar wurde Sædís erneut mit einer Gruppe Langflossen-Grindwale beobachtet, aber das Kalb sei nicht anwesend gewesen. Weitere Begegnungen zwischen Sædís und der Grindwale deuteten auf einen absichtlichen Versuch hin, ein neues Kalb zu erwerben, heißt es in den Ergebnissen. Kürzlich veröffentlichten Forscher ebenfalls seltene Aufnahmen eines Hais, der größer ist als ihr U-Boot.

Netz streitet über Orca-Grindwal-Sichtung: Entführung oder Adoption?

Im Netz wird darüber gestritten, ob es sich um eine herzliche Adoption oder eine skrupellose Entführung handelt. Ein User kommentiert: „Tiere sind so interessant und fürsorglich. Sie hat dieses Grindwal-Baby adoptiert, das ist erstaunlich“. Ein anderer schreibt: „Großes Tier, großes Herz“. Doch nicht alle sind so optimistisch. Ein anderer schreibt: „Adoptiert für das nächste Festessen, Orcas sind schlauer als der Mensch jemals verstehen wird“. Ein anderer kommentiert: „Es scheint so, als würde der Orca das Walbaby mit Nettigkeit töten“.