Griechische Feuerwehr: Brände größtenteils unter Kontrolle

Ein verbranntes Fahrzeug auf der Insel Rhodos. © Christoph Reichwein/dpa

Die Extremhitze ist vorbei, aber in Griechenland brennt es weiterhin. Zum großen Teil sind die Feuer inzwischen eingedämmt. Doch starke Winde könnten sie jederzeit wieder entfachen.

Athen – In den von Bränden betroffenen Regionen Griechenlands sind die Feuer größtenteils unter Kontrolle gebracht worden. Dies teilte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Giannis Artopoios, am Donnerstag im staatlichen griechischen Fernsehen mit. „Die Brandgefahr bleibt jedoch groß. Es herrscht weiterhin höchste Alarmstufe“, fügte er hinzu.

Auf der Ferieninsel Rhodos sei die Lage deutlich besser als in den vergangenen Tagen. Bewohnte Gebiete werden nicht mehr bedroht. Auch in Mittelgriechenland, wo am Vortag wegen Trockenheit und starker Winde zahlreiche Brände ausgebrochen waren, seien die Flammen größtenteils eingedämmt worden, teilte der Sprecher mit.

Ein Mann mit einem Kind auf dem Arm verlässt ein Waldbrandgebiet auf Rhodos. © Lefteris Damianidis/InTime News/AP/dpa

Meteorologen warnten immer wieder, starke Winde zusammen mit der Trockenheit seien ein „explosiver Cocktail“. In der Nacht zum Donnerstag trafen starke Nordwinde im Südosten Europas ein, die zweiwöchige Extremhitze in Griechenland mit Temperaturen von bis zu 45 Grad ist beendet. Landesweit werden die Thermometer nun Werte um die 35 Grad anzeigen, wie das Wetteramt am Donnerstag mitteilte. Diese für die Jahreszeit normalen Werte werden auch in den kommenden Tagen herrschen, sagten Meteorologen. dpa