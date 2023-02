Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien: Zahl der Toten steigt auf über 7000

Von: Helena Gries, Karolin Schäfer, Katja Thorwarth, Niklas Kirk, Vincent Büssow

Teilen

Bei Erdbeben in der Türkei und Syrien sterben tausende Menschen. Helfende aus aller Welt sind auf dem Weg in die Katastrophengebiete. Die Lage im News-Ticker.

Anzahl der Opfer: Die Zahl der Toten in der Türkei und in Syrien steigt auf über 7000.

Die Zahl der Toten in der Türkei und in Syrien steigt auf über 7000. Telefonat mit Erdogan: Scholz sichert der Türkei weitere Hilfen zu.

Scholz sichert der Türkei weitere Hilfen zu. Bürgerkrieg: Die Unterstützung für die Erdbeben-Opfer in Syrien gestaltet sich schwierig.

+++ 22.25 Uhr: Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt weiter. Mittlerweile sind mehr als 7000 Menschen in beiden Ländern ums Leben gekommen. Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad seien in der Türkei am Dienstagabend mehr als 5400 Tote geborgen worden. In Syrien lag die Zahl der Opfer bei über 1700. Da noch zahlreiche Menschen verschüttet sind, wird mit einem weiteren Anstieg der Opferzahlen gerechnet.

Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in den Trümmern tausender Gebäude, die durch ein starkes Erdbeben und mehrere Nachbeben, die die Osttürkei und das benachbarte Syrien erschütterten, eingestürzt waren. © Francisco Seco/dpa

Währenddessen sind in der Türkei Rettungskräfte aus bereits 36 Ländern im Einsatz, teilte der türkische Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu der regierungsnahen Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi (DHA) mit. Für Betroffene in den Erdbebenregionen stünden 50.000 Betten in drei Provinzen zur Verfügung.

Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Bilder zeigen Ausmaß der Zerstörung Fotostrecke ansehen

Im Bürgerkriegsland Syrien gestaltet sich die humanitäre Hilfe schwieriger. Hilfsgüter sollen laut Damaskus nur durch Gebiete fließen, die von der Regierung kontrolliert werden. Die Vereinten Nationen haben eine Lösung angemahnt. „Dies ist eine Gelegenheit, die Politik beiseite zu lassen und sich auf das zu konzentrieren, was dringend benötigt wird, um Männern, Frauen und Kindern zu helfen, deren Leben durch eines der schwersten Erdbeben seit langem zerstört wurde, und wir hoffen, dass alle das im Hinterkopf behalten“, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric.

Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien: Scholz sichert Erdogan weitere Hilfen zu

+++ 21.40 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Der Kanzler übermittelte dem türkischen Staatsoberhaupt „sein tief empfundenes Beileid zum Tod zahlreicher Menschen in Folge der Erdbeben in der Region Gaziantep in der Türkei“, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag mit. Demnach würdigte Erdogan die internationale Unterstützung, „insbesondere auch diejenige aus Deutschland“. Zudem sagte Scholz der Türkei weiter umfassende Hilfsangebote zur Bewältigung der Katastrophe zu.

Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien: Emirate helfen mit 100 Millionen Dollar

+++ 20.35 Uhr: Die internationale Solidarität mit den Betroffenen nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien ist groß. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Hilfszahlungen in Höhe von 100 Millionen Dollar (93 Millionen Euro) zugesagt. Die Zahlungen seien für „die Betroffenen“ am Dienstag von Präsident Scheich Mohammed bin Zajed al-Nahjan angeordnet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur WAM. Beide Länder sollen jeweils 50 Millionen Dollar bekommen. Dem Verteidigungsministerium zufolge haben die Emirate bereits drei Militärflugzeuge mit Rettungskräften in die Türkei geschickt. Laut Medienberichten sind insgesamt sieben Flüge geplant, zwei davon nach Syrien.

Auch die Ukraine will mehrere Dutzend Einsatzkräfte in die Türkei schicken. Insgesamt 87 Rettungskräfte, darunter zehn Personen als Flugpersonal, sollen der Regierung in Kiew zufolge nach der Katastrophe helfen. „Ukrainische Spezialkräfte haben relevante Erfahrungen in der Überwindung von Naturkatastrophen und werden in den betroffenen Regionen baldmöglichst eintreffen“, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit.

Angesichts des Ukraine-Krieges hat sich die Türkei als Vermittler zwischen Moskau und Kiew angeboten. Ankara pflegt gute Verbindungen zu beiden Kriegsparteien. Hilfe für die syrische Seite soll es von der Ukraine offenbar nicht geben. Moskau und Damaskus gelten als militärische Verbündete.

Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien: „Leichen überall“

+++ 19.10 Uhr: Während die Zahl der Opfer nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien weiter steigt, suchen Helfende unter Zeitdruck nach Überlebenden. Nach Angaben türkischer Behörden sind rund 12.000 Such- und Rettungskräfte in den betroffenen Gebieten im Einsatz. Auch unter den Trümmern eines Krankenhauses in der Stadt Iskenderun wird nach Spuren gesucht. „Ich sehe Leichen, überall“, sagte der überlebende Arzt Deveci gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Obwohl ich aufgrund meines Fachwissens daran gewöhnt bin, Leichen zu sehen, ist es sehr schwer für mich.“

Ein Großteil der türkischen Hafenstadt liegt in Trümmern. Infolge eines Brandes nach der Erdbebenkatastrophe brach ein Feuer im Hafen aus (s. Update v. 10.58 Uhr). Hunderte Schiffscontainer standen in Flammen. Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums am Dienstag soll der Brand inzwischen gelöscht worden sein.

Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien: Zahl der Toten steigt auf 6000

+++ 18.30 Uhr: Die Zahl der Opfer der verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei steigt auf mehr als 6000. In der Türkei kamen inzwischen mehr als 4500 Menschen ums Leben, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad. In Syrien starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme mehr als 1700 Menschen.

Die Zahl der Verletzten in der türkisch-syrischen Grenzregion beläuft sich auf mehr als 26.000 Menschen. Schätzungen der US-amerikanischen Organisation Pacific Disaster Center zufolge sind insgesamt rund 23 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen. Derzeit suchen Helfende unter Zeitdruck nach Überlebenden unter den Trümmern.

Erdbeben-Katastrophe: Bürgerkrieg in Syrien erschwert Hilfe für Betroffene

+++ 17.25 Uhr: Bereits erste internationale Hilfsorganisationen sind nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion eingetroffen. Doch angesichts des jahrelangen Bürgerkriegs in Syrien gestaltet sich die Hilfe für die Betroffenen schwierig. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP setzt die Bundesregierung deshalb auf die Kooperation mit Hilfsorganisationen vor Ort. Gleichzeitig dringt die Regierung in Berlin, unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), auf die Öffnung aller syrischer Grenzübergänge für die Lieferung von Hilfsgütern.

Kurz nach dem Beben am Montag machten sich internationale Rettungsteams auf den Weg in die Türkei. Die Hilfe für die Menschen in Syrien gestaltet sich jedoch heikel. Zwar sicherten unter anderem Deutschland und die USA Unterstützung auch für die syrischen Opfer zu, ohne jedoch sofort Hilfe loszuschicken. „Syrien bleibt in rechtlicher und diplomatischer Hinsicht eine Grauzone“, sagte Marc Schakal, Leiter des Syrien-Programms der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die lokalen und internationalen Hilfsorganisationen könnten mit der Situation in Syrien überfordert sein, befürchtete Schakal.

Erdbeben-Katastrophe: Lage in Syrien „noch um ein Vielfaches schlimmer“

+++ 16.30 Uhr: Deutsche Politikerinnen und Politiker fordern mit Blick auf die Lage in den Erdbebenregionen internationale Hilfe auch für betroffene Menschen in Syrien. Dort sei die Lage „noch um ein Vielfaches schlimmer“, zitierte Tagesschau den Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wies darauf hin, dass die Unterstützung „auf syrischer Seite viel schwieriger“ sei als auf türkischer Seite. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich forderte Russland auf, bislang geschlossene Grenzübergänge zu den weitgehend abgeschnittenen Gebieten im Nordwesten Syriens zu öffnen.

Nach Angaben von Reuters sind in Syrien bislang mindestens 1712 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 900 der Opfer seien im Nordwesten des Landes getötet und 2300 verletzt worden, teilte die Rettungsorganisation Weißhelme mit. Zudem erwarten die Einsatzkräfte, dass die Zahl der Opfer „dramatisch steigen wird“.

Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien: Einsatzkräfte befürchten Nachbeben

+++ 15.40 Uhr: Angesichts der Zerstörung im Erdbebengebiet entlang der türkisch-syrischen Grenze und der Gefahr von Nachbeben rechnet das Technische Hilfswerk (THW) mit schwierigen Rettungs- und Bergungsarbeiten. Das teilte THW-Präsident Gerd Friedsam kurz vor Abflug eines 50-köpfigen Teams am Flughafen Köln/Bonn der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Friedsam gehe aufgrund der Erfahrungen aus früheren Auslandseinsätzen davon aus, dass „wir noch zig Helferinnen und Helfer dorthin entsenden werden“. Die Einsatzkräfte müssten sich auf Nachbeben einstellen. Zudem könnten beim Einsturz von Plattenbauten Hohlräume entstehen, in denen Menschen auf ihre Rettung warteten. Das THW-Team ist auf die Ortung und Rettung von verschütteten Personen spezialisiert. Nach Angaben der Organisation reisen die Helfenden im Auftrag der Bundesregierung zu den Epizentren des Bebens in die Türkei.

Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien: UNICEF befürchtet Tausende tote Kinder

+++ 15 Uhr: Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF könnten bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien mehrere Tausend Kinder getötet worden sein. Das teilte ein Sprecher in Genf mit. Zwar gebe es noch keinen genaueren Überblick über die Opfer. Angesichts der Gesamtzahl der Toten müsse man aber leider davon ausgehen, so der UNICEF-Sprecher.

Währenddessen sind die ersten Helfenden der Vereinten Nationen in der Erdbebenregion in der Türkei angekommen, berichtete Tagesschau. Einem Sprecher des UN-Koordinierungsbüros für humanitäre Hilfe (OCHA) zufolge seien die Mitarbeitenden in der Stadt Adana gelandet. Zudem seien zwölf internationale Such- und Bergungsteams mit 1400 Helfenden und 45 Suchhunden eingetroffen. In den kommenden Tagen werden 27 weitere Team erwartet.

Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien: Erdogan ruft Notstand aus

+++ 14.32 Uhr: Einen Tag nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei ruft Präsident Recep Tayyip Erdogan den Notstand aus. „Wir stehen vor einer der größten Katastrophen in unserer Geschichte“, sagte Erdogan Berichten der türkischsprachigen Tageszeitung Hürriyet zufolge. Der Notstand gelte demnach für drei Monate in zehn betroffenen Städten, Schulen sollen bis zum 20. Februar geschlossen bleiben. Zugleich hatte Erdogan Medienberichten zufolge angekündigt, Hotels in der Touristenregion Antalya am Mittelmeer für Opfer der Beben öffnen zu wollen. Unterdessen wächst die Kritik an der Regierung des türkischen Präsidenten.

Das Ausmaß des verheerenden Erdbebens wird aktuell immer stärker sichtbar. Internationale Hilfe ist unterwegs in das Krisengebiet. Betroffene und Hilfsorganisationen sind auf Unterstützung angewiesen. Hier finden Sie eine Übersicht zu Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

+++ 12.55 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Öffnung aller Grenzübergänge zwischen der Türkei und Syrien gefordert. Somit solle schnelle humanitäre Hilfe auch in Syrien ermöglicht werden. Der aktuell offene Grenzübergang sei bei dem Erdbeben beschädigt worden, sagte die Grünen-Politikerin. Da die Versorgung der Menschen im Nordwesten Syriens ohnehin schon schwierig sei, „sollten alle internationalen Akteure - Russland eingeschlossen - ihren Einfluss auf das syrische Regime nutzen, dass die humanitäre Hilfe für die Opfer dort auch ankommen kann“, betonte Baerbock.

Laut WHO 23 Millionen Menschen von Erdbeben betroffen - Helfende aus Deutschland unterwegs

+++ 12.22 Uhr: Das Technische Hilfswerks (THW) ist mit 51 Helfenden aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterwegs, um die Rettungsarbeiten im Krisengebiet nach der Erdbebenkatastrophe zu unterstützen. Der Sprecher des THW-Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Michael Walsdorf, berichtete, dass ein Team mit 16 Tonnen Ausstattung sowie vier Rettungshunden auf dem Weg an die türkisch-syrische Grenze sei. Unter anderem haben die Helfenden schweres Gerät zur Rettung von Menschen dabei – zum Beispiel Betonkettensägen, sagte der THW-Sprecher.

Derweil sind wichtige UN-Hilfslieferungen von der Türkei nach Syrien vorerst unterbrochen worden. Zu viele Straßen seien beschädigt, auch andere logistische Probleme würden Hilfslieferungen derzeit nicht möglich machen, sagt die Sprecherin des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, Madevi Sun-Suona. Es sei noch nicht absehbar, wann es weitergeht.

+++ 11.38 Uhr: Etwa 23 Millionen Menschen in Syrien und der Türkei seien von den Erdbeben betroffen. Das geht aus einer Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor. Die Zahl der Todesopfer in beiden Ländern ist derweil auf mehr als 5000 gestiegen. Jüngsten Angaben zufolge seien in der Türkei in zehn Provinzen mindestens 3419 Menschen Tote registriert worden. Über 20.500 seien zudem verletzt worden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay. In Syrien zählten Behörden und Rettungskräfte mehr als 1600 Todesopfer.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Großbrand in Hafen ausgebrochen

+++ 10.58 Uhr: In der Türkei ist nach dem Erdbeben ein Feuer im Hafen von Iskenderum ausgebrochen. Über dem Mittelmeerhafen seien dichte schwarze Rauchwolken zu sehen. Berichten zufolge wurde das Feuer von Containern verursacht, die während des starken Erdbebens im Südosten der Türkei umgestürzt waren. Nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu unterstützt ein Schiff der türkischen Küstenwache die Löscharbeiten, der Brand sei noch nicht unter Kontrolle.

+++ 10.33 Uhr: Nach den verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei sind noch unzählige Menschen unter den Trümmern verschüttet. Rettungskräfte suchten Medienberichten zufolge teils mit bloßen Händen bei eisiger Kälte die ganze Nacht hindurch nach möglichen Überlebenden. Die Suche über Nacht sei aufgrund von Sturm und fehlender Ausrüstung nur „sehr langsam“ verlaufen, hieß es von den Weißhelmen, die in den von Rebellen gehaltenen Gebieten Syriens aktiv sind.

Wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca auf Twitter mitteilt, habe das Gesundheitsministerium 4.200 Helfer in das Katastrophengebiet entsandt. Zudem seien 813 Rettungswagen sowie 227 UMKE Teams - eine dem Gesundheitsministerium angegliederte Katastrophenhilfe - im Einsatz. Diese Zahlen würden jedoch stetig steigen.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Zahl der Todesopfer steigt auf fast 5000

+++ 9.38 Uhr: Die Zahl der Todesopfer ist jüngsten Angaben zufolge weiter auf mehr als 4.940 gestiegen. Orhan Tatar, Chef der Abteilung für Erdbeben und Risikoverminderung, rief die Menschen dazu auf, sich von beschädigten Gebäuden fernzuhalten. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad meldete am Dienstagmorgen 3.381 Todesopfer im eigenen Land. Mehr als 20.000 Menschen seien verletzt und mehr als 5.700 Gebäude zerstört worden.

In Syrien wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme bis Dienstagmorgen mindestens 1561 Tote gezählt. Mehr als 3.500 Menschen wurden verletzt, mehr als 210 Gebäude seien vollständig eingestürzt und 441 teilweise zerstört worden.

+++ 7.00 Uhr: In der türkisch-syrischen Grenzregion hat es bisher 243 Nachbeben gegeben. Das teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Dienstag mit. Das endgültige Ausmaß der Katastrophe war weiter unklar, zahlreiche Menschen wurden unter Trümmern vermisst. Angehörige und Rettungskräfte suchten auch in der Nacht zum Dienstag weiter nach Verschütteten.

Erdbeben in der Türkei: Mehr als 4300 Tote im türkisch-syrischen Grenzgebiet

Update vom Dienstag, 7. Februar, 6.20 Uhr: Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Opfer immer weiter. Allein in der Türkei wurden laut einer am Dienstagmorgen veröffentlichten neuen Bilanz fast 3000 Menschen getötet. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer in der Türkei und Syrien auf mehr als 4300. Rettungskräfte suchten derweil bei eisiger Kälte die ganze Nacht hindurch und teils mit bloßen Händen nach möglichen Überlebenden.

Oft sei bei Erdbeben die Zahl der Todesopfer am Ende „achtmal höher als die ersten Bilanzen“, warnte beispielsweise Catherine Smallwood von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Leider passiert bei Erdbeben immer das Gleiche: Die Zahl der Opfer und Verletzten steigt in der Woche danach stets signifikant an.“

Erdbeben – Zahl der Opfer steigt weiter, Pakistan sendet Hilfsmannschaften

+++ 20.40 Uhr: Nach der Erdbeben-Katastrophe in Syrien und der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 3000 gestiegen. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme mindestens 1300 Menschen ums Leben. In der Türkei stieg die Zahl der Toten auf 1762, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad meldete.

Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe war noch nicht absehbar, immer noch wurden zahlreiche Menschen unter Trümmern vermisst. Mehr als 15.000 Menschen wurden nach bisherigen Informationen in der Türkei und in Syrien verletzt. Die Afad warnte unterdessen vor weiteren Nachbeben. Ein Vertreter der Rettungsorganisation forderte Menschen in den betroffenen Regionen dazu auf, von beschädigten Gebäuden fernzubleiben. Im Katastrophengebiet, in dem Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz gesucht haben, herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind in beiden Ländern Tausende obdachlos geworden – und das bei eisigem Wetter.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Zahl der Toten steigt auf 1200

+++ 11.44 Uhr: Die internationale Gemeinschaft hat infolge des heftigen Erdbebens in der syrisch-türkischen-Grenzregion Hilfe angekündigt. So sei die Nato dabei, Unterstützung für den Partner Türkei zu organisieren, schrieb Generalsekretär Stoltenberg auf Twitter. Er stehe dafür in Kontakt mit Präsident Erdogan. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte Hilfe für die Menschen in Syrien und der Türkei an. „Europas Unterstützung ist schon auf dem Weg und wir stehen bereit, um auf jeder möglichen Weise zu helfen“, schrieb sie, ebenfalls auf Twitter.

Türkei und Syrien: Erdbeben im Grenzgebiet mit zahlreichen Toten

Erstmeldung am Montag, 8.00 Uhr: Gaziantep - Bei dem schweren Erdbeben in Gaziantep im Südosten der Türkei am Montagmorgen hat es zahlreiche Tote gegeben. Im türkisch-syrischen Grenzgebiet starben nach offiziellen Angaben alleine im Norden Syriens mindestens 111 Menschen. Es seien 111 Tote und 516 Verletzte in den Provinzen Aleppo, Latakia und Tartus festgestellt worden, erklärte das syrische Gesundheitsministerium am Montag. Das Beben hatte sein Epizentrum im Südosten der Türkei, nahe der Grenze zu Syrien. Türkische Behörden meldeten mindestens 76 Tote.

Die US-Erdbebenwarte USGS hatte die Stärke des Bebens in der Nähe von Gaziantep mit 7,8 angegeben. Laut der türkischen staatlichen Katastrophenschutzbehörde AFAD hatte das Beben eine Stärke von 7,4.

Erdbeben im Südosten der Türkei: Stärkstes Beben seit Jahrzehnten

Nach Angaben des USGS ereignete sich 15 Minuten später ein weiteres Beben der Stärke 6,7. In Onlinediensten veröffentlichte Bilder zeigten zerstörte Gebäude in mehreren Städten im Südosten der Türkei. In der Türkei sind nach Angaben des Innenministers mehrere Provinzen betroffen. Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan schrieb auf Twitter, „wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen“. Die Menschen werden aufgefordert, sich im Freien aufzuhalten. Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. 1999 waren bei einem Beben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen. Das aktuelle Erdbeben gilt schon am frühen Morgen als eines der stärksten in den letzten Jahrzehnten.

Erst vor Kurzem hatte ein Erdbeben den Nordwesten der Türkei erschüttert. Auch in Istanbul waren Stöße zu spüren. (ktho/vbu/kas/AFP/dpa)