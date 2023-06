Grashüpfer-Arten nach Nelson und Walker benannt

iIsgesamt sieben neue Grashüpfer-Arten haben Forscher entdeckt. © JoVonn Hill/dpa

Forscher ehren die Country-Sänger Willie Nelson und Jerry Jeff Walker mit neuen Arten. Die beiden Musiker sind nun Namenspaten für Grashüpfer, die in der texanischen Steppe entdeckt wurden.

New York - Zwei im US-Bundesstaat Texas neu entdeckte Heuschrecken-Arten sind nach den Musikern Willie Nelson und Jerry Jeff Walker benannt worden.

Die Arten, die in der Steppe von Zentraltexas entdeckt worden seien, hießen nun „Melanoplus nelsoni“ und „Melanoplus walkeri“, teilten Forscher um JoVonn Hill vom Mississippi Entomological Museum mit. In den vergangene Jahren hatten sie die Region in Zentraltexas erforscht und insgesamt sieben neue Grashüpfer-Arten dort entdeckt. Zwei benannten sie nun nach dem 2020 gestorbenen Walker und dem vor kurzem 90 Jahre alt gewordenen Nelson, zwei der berühmtesten Musiker aus Texas. dpa