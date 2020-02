Irre Entdeckung auf Google Maps: Vor der japanischen Küste sind seltsame Dinge zu sehen

Vor der Küste Japans liegt die Insel Izu-Oshima. Dort hat ein Google Maps-User eine kuriose Entdeckung gemacht.

Immer wieder tauchen auf Google Maps die kuriosesten Dinge auf.

die kuriosesten Dinge auf. Auch dieses Mal hat die Instagram -Seite „Google Earth Finder“ ein Video gepostet.

-Seite „Google Earth Finder“ ein gepostet. Darauf ist eine seltsame Entdeckung zu sehen.

Japan - Viele erforschen die Welt von zu Hause aus. Das ist dank Google Earth und Google Maps kein Problem mehr und viele entdecken dabei kuriose Dinge. Das hat sich die Instagram-Seite „Google Earth Finder“ zunutze gemacht und stellt Videos der Entdeckungen online. So auch in diesem Fall vor der japanischen Küste.

Kuriose Entdeckung im Hafenbecken: Schiffswrack mitten im Wasser

Wenn man das Video betrachtet, kann man sehen, dass der User immer weiter vor die Küste Japans scrollt. Um genau zu sein, fährt er via Bildschirm zur Insel Izu-Oshima. Zielgenau wird der Hafen angesteuert.

Was dann zu sehen ist, ist kaum zu glauben: Mitten im Hafenbecken ist ein Schiffswrack zu sehen. Doch wieso liegt es da und wie kann es sein, dass es bisher nicht entdeckt wurde? Oder wurde es vielleicht doch entdeckt?

Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass es sich bei dem merkwürdigen Fund offenbar um ein Hotel handelt. Und auch ein Screenshot per Handy zeigt, dass das Schiff unter Wasser als Hotel „Hidden Ship“ gekennzeichnet ist.

„Hidden Ship“ vor Japan: Fragen über Fragen stellen sich beim Anblick des Hotels

Nun gut, das Rätsel um das Wrack mag so halbwegs gelüftet sein. Doch die Frage, die sich nach wie vor stellt: Wie kam das Schiff dort hin und war es beabsichtigt, es genau im Hafenbecken sinken zu lassen? Darüber kann aber wohl nur spekuliert werden. Und auch darüber, wie man denn in das Hotel kommt, lässt sich nicht wirklich beantworten.

