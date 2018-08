Gladbecker Geisel-Gangster Rösner meldet sich zu Wort

Die bewaffneten Geiselnehmer Dieter Degowski (l) und Hans-Jürgen Rösner am 17.8.1988 in dem in Bremen gekaperten Linienbus.

Die Tat hielt das ganz Land in Atem: Jetzt hat sich der Gladbecker Geiselgangster Hans-Jürgen Rösner zu Wort gemeldet.

Aachen - 30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama mit drei Toten hat sich der verurteilte Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner zu seinen Schuldgefühlen geäußert. „Ein solch heftiges Erlebnis kann man nicht vergessen, es drängt sich auch immer wieder auf und es bereitet mir tiefe Schuldgefühle“, stellte Rösner in einem schriftlich geführten Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland fest. Er habe sich aber bei den Opfern der Geiselnehmer bis heute nicht förmlich entschuldigt. „Wenn jemandem sein Kind genommen wird, ist das nicht mit einer läppischen Entschuldigung abgetan“, stellte er fest.

Geiseldrama von Gladbeck: 18-Jährige starb

Am dritten Tag der Flucht Rösners mit dem mittlerweile aus der Haft entlassenen Dieter Degowski war die damals 18 Jahre alte Geisel Silke Bischoff bei der Befreiungsaktion der Polizei durch eine Kugel aus Rösners Waffe gestorben. Die Richter werteten das als Geiselnahme mit Todesfolge. Vorher hatte Degowski einen 15-jährigen Jungen als Geisel erschossen.

Dem Jungen würde Rösner heute sagen, wie stark ihn dessen Tod heute belaste und dass „das“ von seiner Seite her niemals hätte geschehen dürfen. „Wenn ich mit Silke sprechen könnte, dann würde ich ihr sagen, dass mir alles sehr leid tut. Weil ich mein Wort, sie und ihre Freundin Ines V. in Frankfurt freizulassen, nicht einhalten konnte“, heißt es in dem Interview.

Auch 30 Jahre nach dem Geiseldrama sind die Erinnerungen der Zeitzeugen noch allgegenwärtig.

Rösner lebt in Behandlungswohngruppe

Rösner lebt nach Angaben der JVA Aachen seit Mai in einer sogenannten Behandlungswohngruppe mit einer intensiven Betreuung. In der offenen Abteilung müssten sich die Inhaftierten mit sich und den anderen Bewohnern auseinandersetzen, wie die JVA-Leiterin Elke Krüger sagte. Es würden Konflikte und Alltagsprobleme besprochen. Das sei als Zeichen für eine positive Entwicklung Rösners zu sehen. Wann allerdings der Zeitpunkt für einen offenen Vollzug sei, könne sie nicht sagen. Rösners Anwalt Rainer Dietz hatte unlängst noch betont, dass der offene Vollzug das Ziel sei.

Journalisten haben Gangster regelrecht hofiert

Der Journalist Udo Röbel sieht 30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama seine damalige Rolle und die der Medien kritisch. Bei der Geiselnahme, die am 16. August 1988 im nordrhein-westfälischen Gladbeck begann, hatten die Bankräuber Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski zwei Menschen getötet; ein Polizist verunglückte tödlich bei der Verfolgung. Medien veröffentlichten Live-Interviews mit den Geiselnehmern.

Auch Röbel, damals für den Kölner „Express“ im Einsatz, hatte mit ihnen gesprochen und war schließlich zu ihnen ins Fluchtauto gestiegen. „Uns Journalisten wurde später zu Recht vorgeworfen, dass wir die Gangster regelrecht hofiert hätten“, sagte Röbel (68) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in einem Interview, das am Donnerstag als Teil einer Digitalreportage auf den Webseiten der Partner des RND erscheint.

Udo Röbel: „Für die Geiseln muss es furchtbar gewesen sein“

„Für die Geiseln muss es furchtbar gewesen sein, das mit anzuhören“, sagte Röbel. Erst nach Jahren sei er mit sich ins Reine gekommen. „Ich konnte zunächst nicht begreifen, warum man so über mich herfiel“, sagte der Journalist. „Ich hatte doch alles versucht, um den Geiseln zu helfen, so war meine Empfindung.“ Nach einer Weile habe er begonnen, einzusehen, dass die Kritik an den Medien berechtigt war. Gleichzeitig hätten Selbstzweifel an ihm genagt. Vor neun Jahren habe ihm der Gladbeck-Richter Rudolf Esders dann gesagt, Röbel habe damals in der Kölner Innenstadt ein Blutbad verhindert. „Seitdem bin ich mit mir versöhnt.“

Nach Röbels Überzeugung hat sich die Einstellung der klassischen Medien seit damals grundlegend verändert. „Es waren damals medial andere Zeiten. Den Begriff „Political Correctness“ kannten wir gar nicht.“ Wenn einer wegen Mordes verhaftet worden sei, habe man ihn Mörder und nicht mutmaßlichen Mörder genannt. „Es war rauer. So nah dran zu sein am Geschehen wie möglich, war für uns Normalität.“

Das Geiseldrama, das 54 qualvolle Stundenandauerte, wurde kürzlich neu verfilmt.

