Sommer-Wetter kommt zurück - Experten warnen vor Hitze und starken Unwettern

Von: Helena Gries

Der Sommer ist zurück und bringt neben Sonnenschein und Hitze auch Unwetter mit Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen mit sich.

Kassel – Der Sommer in Deutschland ist noch nicht vorbei, im Gegenteil: In den letzten Sommer-Wochen soll es nochmal richtig heißes Wetter geben. Vor der großen Hitze am Wochenende erwarten uns jedoch vorerst schwülwarme Temperaturen und ein hohes Risiko für lokale Unwetter.

Eine Luftmassengrenze über der Mitte Deutschlands macht Wetter-Experten dieser Tage Probleme. Nördlich davon ist es eher frischer, nach Süden dagegen eher wärmer. Das Zusammenstoßen beider Luftmassen bringt derzeit ein großes Potenzial für schwere Gewitter und Unwetter.

Wetter in Deutschland: Die Hitze kommt, der Sommer ist noch nicht vorbei

„Der Vollherbst der vergangenen beiden Wochen ist wie verflogen! Der August legt nun eine komplett andere Gangart ein“, beschreibt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met in einer Mitteilung die aktuelle Wetterlage. Die Unwetter, die jedoch vor der Hitze anstehen, können Starkregen, Hagel und Sturmböen mit sich bringen.

Der Sommer in Deutschland ist zurück und bringt neben Hitze vorerst Unwetter und schwülwarme Luft mit sich. (Symbolbild) © Eduardo Manzana/dpa

Das Wetter dieser Tage bringt gleichzeitig eine drückende Schwüle mit sich, die so manchen Kreislauf ins Wanken bringen kann. Nach dem Herbst-Wetter zu Beginn des Monats steht dieser Tage also wieder ein krasser Wetterwechsel an. Neue Schauer ziehen laut Jung von Westen und Nordwesten heran, „und dann kann es zum Teil ordentlich krachen“, so der Wetter-Experte.

Sommer in Deutschland ist zurück: Das Wetter für die kommenden Tage

Das sind die Aussichten für die kommenden Tage:

Dienstag, 15. August 2023 25 bis 31 Grad, lokal Schauer, Gewitter und Unwetter Mittwoch, 16. August 2023 24 bis 33 Grad, Gewitter und Unwetter durch Starkregen, Hagel und Sturmböen Donnerstag, 17. August 2023 2 bis 29 Grad, Schauer und Gewitter mit Sonnenschein, zum Abend langsam ruhiger Freitag, 18. August 2023 24 bis 34 Grad, Wechsel aus Sonne und Wolken, kaum noch Schauer und Gewitter Samstag, 19. August 2023 27 bis 35 Grad, viel Sonnenschein und sehr heiß Sonntag, 20. August 2023 27 bis 36 Grad, große Hitze, kaum Gewitter, viel Sonnenschein Montag, 21. August 2023 26 bis 37 Grad, heißes Sommerwetter, kaum Schauer oder Gewitter Dienstag, 22. August 2023 24 bis 35 Grad, sonnig, trocken und sehr heiß

Zum Wochenende soll die drückende Schwüle und die Gewitteraktivität dann etwas nachlassen. „Richtung Wochenende könnte sich dann von Südwesten das stabilere Sommer-Wetter wieder nähern“, berichtet wetter.com-Meteorologe Alex König. Laut Prognosen des Meteorologen erwartet uns dann wieder mehr Sonnenschein und noch mehr Hitze. Regional können die Höchstwerte sogar wieder bis zu 35 Grad erreichen. Das herbstliche Wetter in Deutschland ist also vorerst Geschichte.

Wetter in Deutschland: DWD warnt vor extremer Hitze und starken Gewittern

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits am Montag (14. August) örtlich vor starken Gewittern im Südwesten Deutschlands sowie vor einer starken Wärmebelastung im Osten und Süden von Deutschland. In Teilen von Baden-Württemberg und Bayern müsse demnach mit extremer Hitze gerechnet werden. Am Dienstag (15. August) soll diese dann auch Berlin und Brandenburg erreichen.

Die exakten Werte der neuen Hitze ab Samstag (19. August) seien allerdings noch unsicher. „In der Spitze könnten es 37 oder 38 Grad werden, vielleicht auch noch etwas mehr, aber das ist noch unsicher!“ erklärt Wetterexperte Jung. (hg)