Nach dem Tod von George Floyd in den USA wird ein Schwarzer vor einem Schnellrestaurant in Atlanta von einem Polizisten erschossen. Einen Tag später wollte er mit seiner Tochter Geburtstag feiern.

Ein weiterer Afroamerikaner wird nach dem Tod von Geoerge Floyd in den USA von einem Polizisten getötet

Ein Video zeigt den Vorfall

+++ Update vom 15. Juni 2020, 6:00 Uhr: Die medizinische Untersuchung hat ergeben, was das erste Video ohnehin schon eindeutig gezeigt hatte: Rayshard Brooks wurde von zwei Polizeikugeln, die ihn im Rücken trafen getötet.

Tod von Rayshard Brooks: Bodycams der Polizisten zeigen neue Videoaufnahmen

Nun wurden die Videoaufnahmen der Bodycams beider Polizisten veröffentlicht. Dort zu sehen ist, dass die Ordnungshüter fast 30 Minuten mit Brooks reden, ehe dieser versucht, sich der Festnahme zu entziehen und flüchtet. Ebenfalls deutlich wird, dass die Polizisten Brooks zunächst fragen, ob er eine Waffe mit sich führt, was dieser verneint, und ihn anschließend abtasten.

Der US-Nachrichtensender CNN ließ die neuen Videoaufnahmen aus Atlanta von Charles Ramsey, ehemaliger Chef der Polizei in Philadelphia, analyiseren. Ramsey kommt zu dem Schluss: „Sie [die Polizisten] wussten, dass er nicht bewaffnet war. Laut dem Gesetz musst Du aber sicher sein, dass Lebensgefahr für Dich oder für andere besteht, ehe Du Deine Waffe einsetzen darfst.“ Eine Lebensgefahr habe für die Polizisten aber nicht bestanden - auch nicht durch den Taser, den Brooks einem Polizisten entwendet hatte.

Einig sind sich der Anwalt der Familie und die Vertreter der NAACP („National Association for the Advancement of Colored People“), der größten Bürgerrechtsbewegung für Schwarze in den USA: Die beiden Polizisten, die in die Erschießung von Rayshard Brooks waren, sollten wegen Mordes angeklagt werden. „Es ist wirklich schwierig, von jemanden mit dem Tod bedroht zu werden, der vor Dir wegrennt“, sagte ein Anwalt.

US-Seantor: Tod von Rayshard Brooks weniger eindeutig als Tod von George Floyd

+++ 18.09 Uhr: Der Polizeieinsatz in Atlanta, in dessen Folge der Afroamerikaner Rayshard Brooks starb, lässt sich nach Einschätzung des republikanischen US-Senators Tim Scott weniger einfach bewerten als die Tötung des Afroamerikaners George Floyd. „Diese Situation ist sicherlich weitaus weniger klar als die, die wir mit George Floyd und mehreren anderen im Land gesehen haben“, sagte der Republikaner am Sonntag (14.06.2020) dem Sender CBS News.

Die Frage sei, was der Polizeibeamte hätte tun müssen, nachdem der Verdächtige am Freitagabend in Atlanta eine Elektroschockpistole auf ihn gerichtet hatte. Scott betonte die Notwendigkeit für mehr Training für Polizisten, damit diese in Sekundenbruchteilen solche Entscheidungen treffen könnten.

Schwarzer von US-Polizei in Atlanta getötet: Rayshard Brooks wollte einen Tag später mit seiner Tochter feiern

+++ 17.41 Uhr: Der Afroamerikaner Rayshard Brooks, welcher in der US-Metropole Atlanta von der Polizei erschossen wurde, wollte einen Tag später den Geburtstag seiner Tochter feiern. Das berichtet der Nachrichtensender CNN. Demnach wartete die Tochter in ihrem Geburtstagskleid am Samstagmorgen (13.06.2020/Ortszeit) auf ihren Vater um mit ihm Skaten zu gehen, so der Anwalt der Familie – dieser kam jedoch nie an.

Einen Tag bevor Brooks erschossen wurde, verbrachte er noch Zeit mit seiner Tochter, sagte der Anwalt dem Sender.

Afroamerikaner von Polizei in Atlanta erschossen: Protestierende zünden Restaurant an

+++ 12.58 Uhr: Der Tod eines weiteren Afroamerikaners durch Polizeigewalt hat die Anti-Rassismus-Proteste in den USA weiter angeheizt. Hunderte Demonstranten gingen örtlichen Medienberichten zufolge am Samstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia auf die Straße und setzten das Schnellrestaurant in Brand, vor dem sich der Vorfall ereignet hatte. Atlantas Polizeichefin trat nach den tödlichen Polizeischüssen auf den 27-jährigen Rayshard Brooks zurück. US-Präsident Donald Trump ging bei einem Auftritt an der Militärakademie West Point mit keinem Wort auf die derzeitigen Proteste ein. Der Beamte, der die Schüsse auf Brooks abgab, wurde am Samstag entlassen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Ein weiterer beteiligter Polizist wurde nach Angaben des Senders ABC News in die Verwaltung versetzt.

Schwarzer von Polizist in Atlanta getötet - Protestierende zünden danach Schnellrestaurant an

+++ 11.10 Uhr: Atlantas Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms forderte die Entlassung des Polizisten, der den 27 Jahre alten Rayshard Brooks erschossen hatte. Polizeichefin Shields habe ihren „sofortigen“ Rücktritt angeboten, sagte die Politikerin der demokratischen Partei weiter. Shields wünsche sich, dass Atlanta ein „Vorbild für jene sinnvollen Reformen“ sei, die es nach den vielen Zwischenfällen von Polizeigewalt in den USA landesweit geben sollte. Die Polizeichefin sei mehr als 20 Jahre im Dienst gewesen.

Update vom Sonntag, 14.06.2020, 09.02 Uhr: Als Reaktion auf den Tod eines Afroamerikaners durch Polizeigewalt in Atlanta ist die Polizeichefin der US-Großstadt zurückgetreten. Die Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms gab den Rücktritt der langjährigen Polizeichefin Erika Shields am Samstag bekannt. Am Freitagabend war der 27-jährige Rayshard Brooks bei einem Polizeieinsatz in Atlanta vor einem Schnellrestaurant tödlich verletzt worden. Der Vorfall löste in Atlanta Demonstrationen gegen rassistische Polizeigewalt aus.

Polizeigewalt in den USA geht weiter: Wieder wurde ein Schwarzer von der Polizei getötet

Nach Angaben der Ermittler war die Polizei am Freitagabend zu dem Schnellrestaurant gerufen worden, weil der offenbar angetrunkene Brooks in seinem Auto eingeschlafen war und die Einfahrt zu dem Restaurant blockiert hatte. Aufnahmen der Sicherheitskamera zeigen demnach, dass sich Brooks gegen seine Festnahme wehrte, den Beamten einen Elektroschocker abnahm und einen Polizisten damit bedrohte. Daraufhin habe ein Beamter auf Brooks geschossen. Der 27-Jährige sei kurz darauf in einem Krankenhaus in Atlanta gestorben. Auch einer der an dem Einsatz beteiligten Polizisten sei verletzt worden.

Anschließend zündeten Protestierende das Schnellrestaurant Wendy‘s, vor dem Rayshard Brooks erschossen wurde, an, wie mehrere Agenturen berichten.

Erstmeldung vom Samstag, 13.06.2020, 19.43 Uhr: Atlanta – Nach dem gewaltsamen Tod durch Polizeigewalt von George Floyd, ist in der US-Großstadt Atlanta erneut ein Afroamerikaner von der Polizei getötet worden. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Mann von Beamten auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants erschossen.

Nach Tod von George Floyd in den USA: Polizei erschießt Schwarzen in Atlanta

Das Kriminalamt GBI des Bundesstaates Georgia schilderte den Fall vom Freitagabend (12.06.2020/Ortszeit) folgendermaßen: Die Polizei sei zu einem Schnellrestaurant gerufen worden, in dessen Autoschlange ein Mann in einem Wagen eingeschlafen war. Andere Fahrzeuge hätten an ihm vorbeifahren müssen. In der Folge habe der 27-jährige Mann, der in dem Auto saß, einen durchgeführten Nüchternheitstest nicht bestanden und sollte in Gewahrsam genommen werden.

Laut der Tageszeitung „Atlanta Journal-Constitution“ handelte es sich bei dem Mann um den 27-jährigen Rayshard Brooks. Er kommt dem Bericht nach aus Atlanta.

Rayshard Brooks nach Tod von George Floyd erschossen: Video soll Polizeigewalt in Atlanta zeigen

Bei dem Polizeieinsatz in Atlanta sei es nach Angaben der Polizei zu einem Kampf gekommen. „Zeugen berichten, dass das männliche Subjekt während des Kampfes den Taser (eines Polizisten) ergriff“. Im Kampf um dieses Elektroimpulsgerät, mit dem Verdächtige außer Gefecht gesetzt werden können, habe ein Beamter mit seiner Pistole auf den Afroamerikaner geschossen. Er starb den Angaben zufolge kurze Zeit später im Krankenhaus. Zeugen sprechen von Polizeigewalt.

Atlanta police shot and killed a man last night in a Wendy's parking lot... pic.twitter.com/KhyjfQSTn6 — B L A C K (Hue) (@hxxxuexxx) June 13, 2020

Auf Twitter kursierte ein etwa 30 Sekunden langes Video, welches den Polizeieinsatz zeigen soll. Ob es sich bei diesem tatsächlich um eine authentische Aufnahme handelt, ist noch nicht bestätigt.

Afroamerikaner von Polizei in Atlanta erschossen: Massive Proteste in den USA nach Tod von George Floyd

Seit dem Tod von George Floyd Ende Mai in Minneapolis kommt es in vielen Städten der USA zu Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Der weiße Polizeibeamte Derek Chauvin hatte sein Knie in den Nacken des am Boden liegenden Mannes gedrückt – trotz dessen wiederholter Bitten, ihn atmen zu lassen.

Der Polizist und drei an dem Einsatz beteiligte Kollegen wurden entlassen, festgenommen und angeklagt. Floyd war wegen des Verdachts, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben, festgenommen worden.

tvd mit dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance/-/Atlanta Police Department/AP/dpa