In Niedersachsen wurde ein Radfahrer von einem Zug erfasst. Der Mann hatte gleich zwei Regeln im Straßenverkehr missachtet, die zum Unfall führten.

Ganderkesee - Im niedersächsischen Ganderkesee bei Bremen ist am vergangenen Montag ein Radfahrer von einem Zug erfasst worden. Gleich zweimal soll der 43-jährige Mann Verkehrsregeln missachtet haben, die letztlich zu dem Unfall führten.

Ganderkesee: Tragischer Unfall: Mann von Zug überfahren - weil er auf sein Handy schaute?

Wie die Polizei berichtet, überquerte der Mann abends gegen halb 7 Uhr einen Bahnübergang in Ganderkesee-Schierbrok mit seinem Fahrrad. Dabei waren die Halbschranken des Bahnübergangs geschlossen, was der 43-Jährige wohl übersah oder ignorierte, denn er umfuhr sie und gelangte so in den Gleisbereich.

Da der Radfahrer seinen Blick nach unten richtete, vermutlich weil er auf sein Handy sah, bemerkte er den herannahenden Zug nicht und wurde von diesem erfasst. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Der Zugführer erlitt einen Schock. Auch im bayerischen Gauting wurde einMann von einem Zug erfasst.

pg