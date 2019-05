Fußball-Fan verschwindet bei Spiel und wird tot aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Was geschah mit Gary Simpson? Die Polizei erhofft sich von der Foto-Veröffentlichung Hinweise.

Was geschah mit Gary Simpson? Nun veröffentlichte die Polizei neue Bilder des Toten. Der 49-Jährige verschwand während eines Fußballspiels.

Humberside/England: Was geschah mit Gary Simpson? Der 49-Jährige verschwand während eines Fußballspiels seiner Lieblingsmannschaft Leeds United im englischen Humberside. Am 17. Mai, zwei Tage nach seinem Verschwinden, entdeckte ein Jogger seine Leiche ganz in der Nähe des Strandes. Die Polizei tappt noch immer im Dunkeln und veröffentlichte nun neue Fotos des Toten.

Für Gary Simpson startete der Abend des 15. Mai als ganz gewöhnlicher Fußball-Abend. Gemeinsam mit Familie und Freunden freute sich Simpson auf die Partie gegen Derby County. Doch der 49-Jährige verschwand noch während des Spiels spurlos. Gegen Mitternacht verliert sich seine Spur an seiner Unterkunft in Strathmore Court in Waltham. Dort wird Simpson von Zeugen zum letzten Mal gesehen. Zwei Tage später wurde seine Leiche etwa 100 Meter vom Strand der kleinen Küstenstadt Humberside entdeckt.

Polizei Humberside sucht nach Zeugen: Was geschah mit Gary Simpson?

Doch auch eine anschließende Obduktion kann das Schicksal des Mannes nicht klären, nicht einmal die Todesursache kann dadurch ermittelt werden, wie dailystar.uk berichtet. Was nach dem Verschwinden des Mannes geschah, kann sich die Polizei auch zwei Wochen danach nicht erklären. Nun veröffentlichten Ermittler neue Fotos des mittlerweile toten Mannes, die Beamten erhoffen sich dadurch neue Spuren und vor allem Zeugen. Was geschah dem 49-Jährigen und wieso wurde die Leiche des Mannes an dem öffentlichen Strand erst zwei Tage nach dessen Verschwinden entdeckt?

In einer Pressemitteilung veröffentlicht die Polizei dabei auch eine Beschreibung von Gary Simpson. Demnach habe der 49-Jährige am Tag seines Verschwindens ein dunkelblaues Adidas-Shirt getragen. Er sei außerdem mit einer grünen Nike Jacke, dunklen Jeans und schwarzen Adidas Schuhen unterwegs gewesen. Seine Familie wird seit dem Auffinden der Leiche von Experten und Seelsorgern betreut.

