5 Gründe, wieso Klagenfurt einfach besser ist als Innsbruck

Von: Fabienne Mayer

Innsbruck ist die Heimat von einem Goldenen Dach und Käsespätzle. Das ist ein guter Anfang, dennoch hat Klagenfurt viel mehr als das zu bieten!

Innsbruck ist eine tolle Stadt, das ist klar. Vor allem im Vergleich mit Wien wird schnell klar, dass Innsbruck die absolute Gewinner-Stadt ist. Dennoch sind der süße, aber schwer verständliche Tiroler Dialekt und diese zehn wirklich leckeren Schmankerl der Tiroler Küche kein Garant für einen Sieg in einem Städte-Vergleich! In Klagenfurt hat Innsbruck eine würdige Gegner-Stadt gefunden – die einfach die Nase vorne hat!

1. Wörthersee schlägt Inn

Der Inn ist ganz schön, aber gegen den Wörthersee kann er halt nur verlieren! Kärnten ist bekannt für seine schönen Seen und der Wörthersee ist die Krönung davon. Sein türkisblaues Wasser lockt an heißen Sommertagen, um dich abzukühlen. Wenn du willst, kannst du sogar mit einem Schiff von Klagenfurt nach Velden zu Österreichs High Society fahren! Ist das nicht wundervoll?

2. Lindwurm schlägt Goldenes Dachl

Keine Frage, ein Dach aus Gold ist schon cool! Es glitzert schön in der Sonne und erfreut alle, die es sehen. Aber ist ein Drache nicht viel cooler? Zugegeben, der Lindwurm in Klagenfurt ist jetzt vielleicht nicht so groß, wie du dir einen Drachen vorstellst. Vielleicht soll das Wahrzeichen der Kärntner Landeshauptstadt aber auch einfach ein Baby-Lindwurm sein. So oder so: Ein Drache gewinnt immer!

Klagenfurt hat im Verlgeich mit Innsbruck einfach die Nase vorne! © IMAGO / YAY Images / Panthermedia

3. Minimundus schlägt Alpenzoo

In Zoos kann man sich Tiere anschauen und die, die du in Innsbruck siehst, sind alle echt putzig. Allerdings haben Zoos immer ein bisschen einen Beigeschmack bezüglich eingesperrte Tiere und zu kleiner Lebensraum. Da ist das Minimundus in Klagefurt tausendmal besser. Erstens ist es komplett unproblematisch. Und zweitens, wie cool ist es, die Sehenswürdigkeiten der Welt an einem Ort zu sehen? Du kannst ganz gemütlich vom Eiffelturm in Paris nach New York zur Freiheitsstatue schlendern. Und so klein, wie der Name vermuten lässt, sind die Exponate gar nicht!

4. Kärntner Nudeln schlagen Schlutzkrapfen

Beide Gerichte sind unschlagbar und Klassiker der österreichischen Küche, das steht außer Frage. Doch die Kärntner Nudeln haben einen gravierenden Vorteil. Während bei den Schlutzkrapfen immer dieselbe Füllung im Nudelteig steckt, steht dir bei den Kärntner Nudeln die gesamte Welt des Geschmackes offen. Egal ob salzig oder süß, käsig oder nicht – die Kärntner Nudeln macht alles mit! Großartig!

5. Klagenfurts Weite schlägt Kessellage Innsbrucks

Durch Innsbrucks Lage in einem Talkessel ist es um Platz sehr schlecht bestellt. Du schaust aus deinem Haus und stehst quasi schon vor einem Berg. Das kann ganz schön einengend sein. In Klagenfurt hingegen kannst du, wenn du aus deinem Haus gehst, frei atmen und die Weite genießen. Da fühlst du dich gleich viel wohler, oder?

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Fabienne Mayer bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.