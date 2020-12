Fuchs im Straßenverkehr geblitzt – aus diesem kuriosen Grund

Stadtpolizei amüsiert

+ © Facebook (Stadtpolizei Winterthur) Rotlichtverstoß im Schneetreiben: Im nächtlichen Winterthur hält sich nicht jeder an die Signale der Ampeln. © Facebook (Stadtpolizei Winterthur)

In der Stadt Winterthur zieht mitten in der Nacht ein Fuchs umher – und läuft schnurstracks in einen Blitzer. Das ungewöhnliche Foto sorgt bei seiner Auswertung für Lacher.