Neuseeländische Kapitänin feiert bei der Frauen-WM Sieg mit Pride-Nägeln

Von: Friederike Hilz

Die FIFA wollte wohl eine Wiederholung der Aufregung um ein Kapitäns-Binden-Depot vermeiden. Eine Spielerin findet einen Weg und die Zuschauer lieben sie dafür.

Seit dem 20. Juli spielen Frauenfußballmannschaften aus insgesamt 32 Ländern in Australien und Neuseeland um den WM-Titel. Im Vorfeld veröffentlichte die FIFA acht verschiedene Kapitänsbinden, mit denen die Teams auf soziale Probleme aufmerksam machen können, unter anderem „Unite for Gender Equality“ (dt. „Zusammen für Gleichberechtigung“) und „Unite for Indigenous People“ (dt. „Zusammen für Ureinwohner“). Eine spezielle Armbinde für die LGBTQIA+ Community gibt es nicht und auch die Regenbogenbinde, die Alexandra Popp, Kapitänin der deutschen Mannschaft, tragen wollte, ist verboten.



Damit will die FIFA wohl ein Drama wie bei der Herren-WM 2022 vermeiden. Damals ging es oft weniger um den Sport, als um Manuel Neuers Kapitänsbinde. Deutschland wollte, gemeinsam mit sieben anderen Verbänden, aus Protest gegen die Menschenrechtssituation in Katar die „One-Love-Binde“ tragen. Nachdem der Weltverband neben Geld- auch mit Spielstrafen gedroht hatte, entschied sich der DFB dagegen. Die Probleme der Herrenmannschaft lassen sich wahrscheinlich nicht so leicht FLICKen.

Ali Riley führt ihr Team zum Sieg und setzt sich für die LGBTQ+ Community ein. © ZUMA Wire/IMAGO

Mit bunten Nägeln gegen Diskriminierung

Die Kapitänin des neuseeländischen Teams, Ali Riley, findet trotzdem einen Weg, für die LGBTQIA+ Community einzustehen, der viele Spielerinnen selbst angehören. Beim Auftaktspiel gegen Norwegen hatte sie sich, neben der „Unite for Inclusion“-Binde (dt. „Zusammen für Inklusion“), für eine ganz besondere Maniküre entschieden.



Auf der rechten Hand lackierte sie ihre Nägel in den Farben der Trans*-Flagge – hellblau, rosa und weiß, auf der linken Hand in den Farben der Pride-Flagge. Auf TikTok wird die Spielerin dafür gefeiert: „Ich liebe das so sehr“, schreibt @katsilverman. Wie viel diese kleine Aktion bedeutet, zeigt sich auch in diesem Kommentar von @taikabreakt_t: „ICH FÜHLE MICH SO WERTGESCHÄTZT 🏳️‍⚧️.“



Auch sportlich lief es für das neuseeländische Team in ihrem ersten Spiel richtig gut. Gegen die norwegische Mannschaft konnten sie sich mit 1:0 durchsetzen und damit den ersten Sieg in einem WM-Spiel für Neuseeland feiern.

Apropos Frauenfußball: Erst seit kurzem dürfen die englischen Spielerinnen dunkle Hosen tragen – ja, das musste echt diskutiert werden.

Warum Proteste noch immer nötig sind

Wir würden es uns anders wünschen, doch Protestaktionen wie die von Ali Riley sind immer noch nötig. In Deutschland nahm die Gewalt gegenüber queeren Menschen im letzten Jahr um etwa 35 Prozent zu. Was noch dazu kommt: Viele Fälle werden nicht zur Anzeige gebracht. Die Europäische Grundrechteagentur geht davon aus, dass nur jeder zehnte Angriff überhaupt angezeigt wird. Gleichzeitig sinkt die Akzeptanz für queere Leute erstmals wieder, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.



Ereignisse wie Fußballweltmeisterschaften bieten eine große Bühne, die seit jeher dafür genutzt wird, auf soziale Probleme aufmerksam zu machen. Sind die acht Kapitänsbinden der FIFA also der richtige Weg, um Sport und Protest miteinander zu vereinen? Nein, findet der Sydney Morning Herald und titelte zwei Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft: „Die Kapitänsbinden der FIFA für die WM sind super – wenn man soziale Probleme gerne relativiert“.