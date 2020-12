Frau will Tür ihres Wagens öffnen – und erlebt Schreck ihres Lebens: „Zeit für ein neues Auto“

Na, was hat sich denn da Haariges in der Türgriffmulde dieses Autos versteckt?

Als eine Frau zu ihrem Wagen ging, um einzusteigen, bemerkte sie etwas „Haariges“ in der Türgriffmulde. Als sie erkannte, worum es sich handelte, konnte sie eine Woche lang nicht Auto fahren.

Armidale (Australien) – Während wir hierzulande bibbern und bereits der erste Schnee gefallen ist, ist in Australien gerade Sommer. In New South Wales wurde stellenweise sogar schon die 40-Grad-Marke geknackt. Menschen und Tiere ächzen unter den tropischen Temperaturen. Daher ist es kein Wunder, was gerade passiert ist: Als Christine Jones nach dem Einkaufen zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass sich „etwas Haariges“ in der Türgriffmulde befand. Erst dachte sie, dass es sich um eine dicke Raupe handelte, doch als sie genauer hinsah, erlebte sie den größten Schreck ihres Lebens. Eine riesige Spinne hatte es sich in dem dunklen Versteck gemütlich gemacht.

Die Frau machte sofort Fotos von ihrem Fund und postete sie auf Facebook in eine Gruppe, deren Mitglieder es sich zur Aufgabe gemacht haben, Spinnen auf Bildern zu identifizieren. Dazu schrieb Jones: „Zuerst dachte ich, es wäre eine haarige Raupe. Habe mein Auto eine Woche lang danach nicht mehr benutzen können." Auf den erschreckenden Bildern ist zu sehen, wie die große Spinne der Länge nach die Türgriffmulde blockiert und aus ihrem Versteck hervorlugt.