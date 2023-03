Frau trennt sich nach Mädels-Urlaub von ihrem langjährigen Mann und „könnte nicht glücklicher sein“

Von: Franziska Schuster

Teilen

Stephanie Hanson aus Liverpool traf im Mädelsurlaub die Entscheidung, ihr Leben grundlegend ändern zu wollen. © Screenshot/Facebook/Liverpool Echo News

Stephanie Hanson genoss einen zehntägigen Mädelstrip und ahnte nicht, dass dieser ihr Leben grundlegend verändern würde. Denn an dem Tag, an dem sie nach Hause zurückkehrte, beendete sie ihre zehnjährige Ehe.

Liverpool - Der erste Urlaub getrennt voneinander kann für frisch verliebte Paare herzzerreißend werden. Doch auch Paare, die schon länger zusammen oder auch verheiratet sind, vermissen sich meist, wenn sie längere Zeit getrennt sind. Den Partner zu vermissen ist aber auch etwas Schönes, denn es zeigt, wie nahe man sich sonst ist. Vermisst man den anderen jedoch nicht, genießt die Zeit allein regelrecht, ist das oftmals ein klares Zeichen: Die Liebe ist verschwunden.

Diese Erfahrung machte auch Stephanie Hanson aus Liverpool. Nach einem Urlaub mit ihren Freundinnen traf sie eine lebensverändernde Entscheidung: Nach ihrer Rückkehr teilte sie ihrem Mann, mit dem sie zehn Jahre verheiratet war, mit, dass sie ihn verlassen würde.

Im Mädelsurlaub wird Familienmutter klar, dass sie ihren Mann nicht mehr liebt

Zu ihrem 40. Geburtstag packte Stephanie Hanson ihre Taschen, um mit ihren Freundinnen einen zehntägigen Mädels-Urlaub in Kefalonia (Griechenland) zu verbringen, berichtet die Daily Mail. Während sie sich mit ihren Freundinnen vergnügte, stellte Stephanie fest, dass sie in ihrer Ehe unglücklich war und sich davor fürchtete, nach Hause zu gehen. „Ich erinnere mich, dass ich während meiner Abwesenheit daran dachte, wie sehr ich die Kinder vermisste, aber nicht meinen Mann“, erzählt sie.

Als sie sich am Pool entspannte und mit ihren beiden Freundinnen plauderte, kam Stephanie zu dem Schluss, dass sie ihren Mann nicht mehr liebte. „Mir ging es so schlecht wie noch nie in meinem Leben, und mir wurde klar, dass ich zu Hause unglücklich war – also habe ich etwas dagegen getan.“ So traf sie die schwierige Entscheidung, ihre zehnjährige Ehe an dem Tag zu beenden, an dem sie nach Hause zurückkehren würde. „Ich hatte die beste Zeit mit den Mädchen, und der Gedanke, nach Hause zu meinem Mann zurückzukehren, war furchtbar“, erinnert sie sich. „Als ich zurückflog, machte ich auf der Stelle Schluss – und ich wusste, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte, als ich seine Reaktion sah.“ In Argentinien bekam eine Frau 160.000 Euro von ihrem Ex-Mann, weil sie sich 27 Jahre um den Haushalt kümmerte.

Urlaub macht Frau bewusst, „in welch schrecklicher Verfassung“ sie war

Doch Stephanie wurde schnell klar, dass sie einen weiteren Aspekt in ihrem Leben dringend ändern wollte. Sie wog zu diesem Zeitpunkt knapp 108 Kilogramm. Die 40-Jährige nahm das Ehe-Aus zum Anlass, um auch ihr Aussehen umzukrempeln. „Die Fotos aus dem Urlaub haben mir gezeigt, in welch schrecklicher Verfassung ich war, also habe ich angefangen, zu Hause zu trainieren und meine Ernährung umzustellen“, erzählt sie. Stephanie begann, zu Hause mit einem Hula-Hoop-Reifen zu trainieren. Nach ein paar Monaten erweiterte sie ihr Training mit Laufen. Langsam aber sicher begann sie, das Gewicht zu verlieren, das sie ein Jahrzehnt lang mit sich herumgetragen hatte.

Wenn ich nicht in den Urlaub gefahren wäre, würde ich immer noch in einer Ehe mit einem Mann feststecken, den ich nicht mehr liebe.

Und auch in der Liebe sollte Stephanie Glück haben. Über die Dating-Webseite von Facebook lernte sie schließlich David kennen. „Ich lernte ihn etwa auf halber Strecke meiner Fitnessreise kennen, aber das war ihm egal, er liebte mich so, wie ich war“, schwärmt die heute 41-Jährige. Mittlerweile ist die Mutter auf 76 Kilogramm runter. Ihr Traumgewicht hat sie damit beinahe erreicht. Noch rund 6 Kilogramm möchte die Engländerin abnehmen, dann sei sie zufrieden.

Ihre Entscheidung, sich von ihrem Mann zu trennen, hat sie nie bereut. „Wenn ich nicht in den Urlaub gefahren wäre, würde ich immer noch in einer Ehe mit einem Mann feststecken, den ich nicht mehr liebe, und so könnte ich nicht glücklicher sein, als ich jetzt bin.“