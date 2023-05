Frau stirbt nach Stromschlag und Sturz von Bahn-Strommast

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Die Polizei meldet einen Stromunfall auf einer Bahnanlage in Niedersachsen. © Lino Mirgeler/dpa

Eine junge Frau klettert auf einen Strommast auf einer Bahnanlage und bekommt einen Schlag. Das hat sie am Ende nicht überlebt.

Söhlde – Eine 21-Jährige ist im niedersächsischen Söhlde am Bahnhof auf einen Strommast geklettert, hat einen Stromschlag erlitten und ist später an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus gestorben.

Die Frau war mit ihrem 31-jährigen Lebenspartner von Hildesheim in Richtung Braunschweig im Zug unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden mussten den Zug demnach am Bahnhof Hoheneggelsen vorzeitig verlassen, da sie kein gültiges Ticket hatten.

Aus nicht geklärten Gründen kletterte die Frau dann auf den Strommast, bekam einen Stromschlag von 15.000 Volt und stürzte auf den Bahnsteig. Die Frau wurde vor Ort wiederbelebt, starb aber im Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. dpa