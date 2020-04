Corona-Spaß: „Mir ist es gelungen, diesen seltenen Baum zu züchten“

In Zeiten des Coronavirus verlieren die Menschen ihren Humor offenbar nicht - was auch ein nun veröffentlichtes Foto beweist. Jemanden gelang die Zucht eines „seltenen Baumes“.

München - Die aktuellen Krisenzeiten erfordern der Bevölkerung einiges ab - Ausgangsbeschränkungen*, geschlossene Schulen und Geschäfte*, abgesagte Veranstaltungen*. Da erscheint es wichtig, den Humor nicht zu verlieren.

Coronavirus: Foto von speziellem „Baum“ sorgt auf Instagram für Erheiterung

Dass den Menschen auch in Krisenzeiten noch zu Lachen zumute ist, wurde in jüngster Vergangenheit gleich mehrfach deutlich. Erst kürzlich ging beispielsweise ein Hunde-Video viral, dass auf humoristische Weise Bezug auf den gegenwärtigen Umstand der ebenfalls geschlossenen Frisörläden nimmt. Ein ebenfalls weit verbreitetes Foto eines Bücherregals zeigte zudem eine versteckte Corona-Botschaft. Der Humor scheint also weiterhin tief in den Köpfen der Menschen verankert - was nun erneut deutlich wurde.

Eine bisher unbekannte Person errichtete in ihrem Garten einen speziellen Baum - bestehend aus verbrauchten Rollen Toilettenpapier. Dementsprechend taufte sie das Geschöpf auf den Namen „Klopapierbaum“. Ein Foto des Baumes ging nun auf Instagram* viral.

Geldanlage in Corona-Zeiten? „Mir ist es gelungen, diesen selten Baum zu züchten“

In einem von der Seite „museumsofdeutschland“ veröffentlichten Beitrag ist das „seltene Exemplar“ mitsamt eines kleinen Aushangs zu sehen. Auf dem zugehörigen Erklärstück steht geschrieben: „Mir ist es gelungen, diesen seltenen Baum zu züchten und zum Blühen zu bekommen.“ Als Blüten fungieren in diesem Fall eben Klopapierrollen statt etwaige Eichen oder Buchen.

Weiterhin soll schon bald die Ernte bevorstehen: „Voraussichtlich nächste Woche, wenn das Wetter hält, soll geerntet werden.“ Dafür würden Erntehelfer dringend gesucht werden, wie weiterhin auf dem Instagram-Foto* zu lesen ist.

Sollte es einen derartigen Baum tatsächlich geben, könnte er sich zur wahren Geldanlage entwickeln. In ganz Deutschland war Toilettenpapier aufgrund von Hamsterkäufen knapp geworden. Teilweise entwickelten sich sogar schlagkräftige Streite um den weißen Stoff.

Video: Klopapier-Not: Webseite hilft bei der Suche nach Toilettenpapier

Das Schicksal eines Hundes in Corona-Quarantäne rührt selbst Promis. Das Twitter-Foto einer traurigen Bulldogge geht viral.

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram