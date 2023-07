Hausmeister nimmt Kühlschrank vom Strom, 20 Jahre Forschung vernichtet

Von: Bettina Menzel

Petrischalen in einem Labor-Kühlschrank (Symbolbild). © Si And Si / IMAGO / Addictive Stock

Der Hausmeister an einer US-amerikanischen Universität schaltete wegen des „nervigen Alarms“ einen Kühlschrank ab – und vernichtete damit die Forschungsarbeit von 20 Jahren.

Troy – Dem Hausmeister eines Forschungsinstituts im US-Bundesstaat New York unterlief ein kostspieliges Versehen. Der Mann wollte offenbar nur helfen und schaltete wegen des „nervigen Alarms“ den Kühlschrank in einem Labor im Rensselaer Polytechnic Institute aus. Damit vernichtete der Mann versehentlich 20 Jahre Forschung – die Universität fordert nun Schadenersatz in Millionenhöhe.

Hausmeister schaltet Kühlschrank mit wichtigen Proben wegen „nervigen Alarms“ ab

Der betroffene Kühlschrank enthielt Zellkulturen und Proben, die bei minus 80 Grad Celsius lagern sollten, wie der US-Nachrichtensender CNN am Mittwoch (28. Juni) berichtete. Bereits „kleine Temperaturschwankung von drei Grad“ hätten laut der nun veröffentlichten Klageschrift „katastrophale Schäden“ zur Folge, weshalb bereits bei minimalen Temperaturabweichungen ein Alarm an dem Gerät ertönte. Dem Forschungsleiter war aufgefallen, dass der Warnton des Kühlschranks ausgelöst worden war.

Nach der Überprüfung der Sachlage war der Experte zusammen mit seinem Team zu dem Schluss gekommen, dass die Temperatur trotz des Piepens weiterhin bei minus 78 Grad lag und die Proben deshalb sicher waren, bis eine Notreparatur durchgeführt werden konnte. Doch der Hausmeister nahm das Problem wegen des „nervigen Alarms“ kurz darauf in die eigenen Hände.

Universität brachte Sicherheitsschloss an Steckdose an – Hausmeister legte Schutzschalter um

Das Forschungsteam hatte sogar eine schriftliche Warnung sowie ein Sicherheitsschloss an der Steckdose angebracht, um die wichtigen Proben zu schützen. „Dieser Gefrierschrank piept, da er gerade repariert wird. Bitte bewegen Sie ihn nicht und ziehen Sie nicht den Stecker. In diesem Bereich ist keine Reinigung erforderlich“, lautete die Warnung des Forschungsinstituts, das in der Notiz zudem empfahl, eine spezielle Stummschalttaste fünf bis zehn Sekunden lang zu drücken, um den Alarmton auszuschalten.

Der Hausmeister ließ sich davon offenbar nicht abhalten und fand dennoch einen Weg, die Stromzufuhr der Kühleinheit zu kappen. Laut Klageschrift habe der Mann „in einem offensichtlichen Versuch zu helfen“ kurzerhand den Schutzschalter der Kühleinheit umgelegt. Während das Ein- und Ausschalten bei Computer oftmals eine gute Problemlösungsstrategie ist, hatte die Idee des Hausmeisters in diesem Fall fatale Folgen. Die Temperatur stieg auf minus 32 Grad an – ein Großteil der wissenschaftlichen Proben war damit zerstört.

Forschungsinstitut verklagt Reinigungsfirma auf Schadenersatz in Millionenhöhe

Das Rensselaer Polytechnic Institute fordert vom Arbeitgeber des Mannes, dem Reinigungsunternehmen Daigle Cleaning Systems, nun Schadenersatz in Höhe von über einer Million US-Dollar. Der Hausmeister selbst wird indes nicht belangt. Zwar sei die Vernichtung der Forschung das Ergebnis „menschlichen Versagens“ gewesen, teilte Michael Ginsberg, der Anwalt von Rensselaer, mit. „Der Kern des Falles ist jedoch, dass die Reinigungsfirma ihr Personal nicht ausreichend geschult hat. Eine Reinigungskraft sollte so geschult sein, dass sie nicht versucht, ein elektrisches Problem zu beheben.“

Der Vorfall selbst hatte sich bereits im Jahr 2020 ereignet, der US-Sender CNN hatte im Juni 2023 Zugriff auf die Klageschrift erhalten, die beim Oberster Gerichtshof des Bezirks Rensselaer County eingegangen war. Indirekt betroffen ist auch die medizinische Fakultät der renommierten Harvard University, die der Wissenschaft gespendete Leichen für die Forschung des Rensseleaer Instituts zur Verfügung gestellt hatte. Eine Sammelklage der Familien der Spender ist anhängig.

Der Vorfall an der US-Universität erinnert an einen ähnlichen Fall in Deutschland. Der Hausmeister der Düsseldorfer Kunstakademie hatte die Kunstinstallation „Fettecke“ des Aktionskünstlers Joseph Beuys versehentlich entfernt.