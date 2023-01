Flugzeug stürzt in Nepal ab: Dutzende Tote – Video soll Moment vor dem Absturz zeigen

Bei einem Flugzeugabsturz in Nepal sind mindestens 67 ums Leben gekommen. An Bord der Maschine waren laut der Fluggesellschaft 72 Menschen. Die Rettungsarbeiten laufen.

Update vom 15. Januar, 11.44 Uhr: Ein Flugzeug der Yeti Airlines ist am Sonntag in Nepal abgestürzt. Kurz vor der Landung in der Stadt Pokhara stürzte die Maschine in eine Schlucht. Die Maschine war mit 72 Insassen in Kathmandu gestartet. Mindestens 67 Menschen sind bei dem Flugzeugabsturz nach Behördenangaben ums Leben gekommen. Hunderte Rettungskräfte sind am Unglücksort im Einsatz.

Auf Aufnahmen in sozialen Medien ist zu sehen, wie sie um Teile des kaputten Flugzeuges herumklettern. Es gab Videoclips, laut denen es ein Feuer an der Absturzstelle gegeben haben soll. Rettungskräfte kämpften nach dem Absturz gegen die aus dem Wrack aufsteigenden Flammen, dichter Rauch hing über der Schlucht. Trümmerteile waren im weiten Umkreis verstreut. Hunderte Neugierige versammelten sich rund um den Absturzort.

Es sei unklar, ob es Überlebende gebe, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Yeti Airlines nach dem Unglück am Sonntag. Das berichtet die Nachrichtenagentur afp. Laut der Fluggesellschaft waren in der Unglücksmaschine 15 Ausländer an Bord, darunter fünf Inder, vier Russen und zwei Koreaner.

Flugzeug stürzt vor Landung in Schlucht: Video in den sozialen Netzwerken zeigt Maschine kurz vor dem Unglück

Im Internet verbreitet sich ein Video, auf dem das Flugzeug kurz vor dem Absturz zu sehen ist. Die Maschine fliegt tief über ein Wohngebiet und kippt dann plötzlich nach links, dann ist eine laute Explosion zu hören und der Boden zittert.

Hunderte Rettungskräfte am Unglücksort: Zahl der Todesopfer steigt

Update vom 15. Januar, 9.23 Uhr: Mindestens 40 Menschen sind bei dem Flugzeugabsturz am Sonntag in Nepal in der Stadt Pokhara ums Leben gekommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Beamten der Luftfahrtbehörde. Es handele sich damit um den schlimmsten Flugzeugabsturz im Himalaya-Land seit fast fünf Jahren.

Hunderte Rettungskräfte suchen den Unglücksort ab. Die Maschine der örtlichen Yeti Airlines habe um 10.50 Uhr den Kontakt zum Flughafen verloren. Dann sei der Flieger mit 72 Passagieren und Crew-Mitglieder an Bord in die sogenannte Seti-Schlucht abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde in einer Erklärung mit. Das Wetter zum Zeitpunkt des Absturzes wäre klar gewesen.

Update vom 15. Januar, 9.09 Uhr: Kurz vor der Landung ist ein Passagierflugzeug ist Nepal abgestürzt. An Bord der Maschine der örtlichen Yeti Airlines befanden sich laut Polizei 68 Passagiere sowie mehrere Crew-Mitglieder. 29 Leichen seien bislang geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher in Pokhara der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien für Rettungsarbeiten vor Ort, sagte der Sprecher.

Flugzeugabsturz in Nepal: Kurz vor der Landung ist eine Maschine mit 72 Passagieren an Bord abgestürzt. © YUNISH GURUNG/afp

Flugzeugunglück in Nepal: Mindestens 30 Tote bei Absturz einer Maschine der Yeti-Airlines

Der Flieger verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Kathmandu und Pokhara kurz vor der Landung. An Bord seien neben Nepalesen auch Inder, Russen, Koreaner, sowie je eine Person aus Irland, Argentinien und Frankreich gewesen, berichtete die indische Nachrichtenagentur ANI unter Berufung auf Flughafenbehörden. Auf Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken sind Rauchwolken und Feuer über dem mutmaßlichen Absturzort zu sehen.

Die nepalesischen Stadt Pokhara liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich von Kathmandu und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya, darunter die Annapurna-Runde. Das Annapurna-Massiv ist eine beliebte Wanderregion in dem Land. In der bergigen Region gab es schon mehrere Flugzeugabstürze. Im vergangenen Jahr starben bei einem Absturz auf der Flugroute Pokhara-Jomsom 22 Menschen, darunter 2 Hessen.

Flugzeug stürzt in Nepal ab – „Wissen nicht, ob es Überlebende gibt“

Erstmeldung vom 15. Januar 2023

Kathmandu – In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. „Wir wissen im Moment nicht, ob es Überlebende gibt“, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Yeti Airlines am Sonntag (15. Januar) der Nachrichtenagentur AFP. Unter den 72 Menschen an Bord seien 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Die Rettungsarbeiten seien im Gange.

Das Flugzeug stürzte zwischen dem alten und dem neuen Flughafen von Pokhara in Zentralnepal ab. Das Wrack stand in Flammen. Es werde versucht, das Feuer zu löschen und die Passagiere zu retten, sagte ein örtlicher Beamter. (AFP/dpa/frs)