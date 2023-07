7 Grafiken zeigen, wie viel teurer Zugfahren ist als Fliegen

Von: Felicitas Breschendorf

Du planst einen klimafreundlichen Urlaub in Europa? Dann musst du dich von billigen Preisen (leider) verabschieden, wie diese Beispiele zeigen.

Viele Menschen wollen ihren Urlaub auf keinen Fall in Deutschland verbringen. Sie stehen vor der Entscheidung: Zugfahren fürs Klima oder doch Fliegen? Entscheidet der Geldbeutel, landen sie wohl bei Letzterem. Bei Reisen durch Europa ist die Bahn häufig teurer als das Flugzeug. Zu diesem Ergebnis kommt die Umwelt-Organisation Greenpeace, die europaweit die Ticketpreise für beide Verkehrsmittel auf 112 Strecken zu jeweils mehreren Buchungszeitpunkten verglichen hat.



Dabei sei die Bahn zu 71 Prozent für die Kunden kostspieliger als die klimaschädlicheren Flugverbindungen, teilte die Organisation mit. Bei den 31 Verbindungen mit Start- oder Endpunkten in Deutschland war die Bahn in der Hälfte der Fälle teurer.



Wer fliegt, denkt beim Klima oft „Augen zu und durch“. Die Preise sind aber noch immer günstiger. © IMAGO / Pond5/ Collage BuzzFeed News Deutschland

Urlaubsziele in Europa, die mit dem Zug echt teuer sind

Wie krass ist der Unterschied zwischen Bahn fahren und Fliegen wirklich? Wir haben nach Flug- und Zugpreisen für den 20. September gesucht und sie miteinander verglichen.



Bei diesen beliebten Urlaubszielen ist das Flugzeug (zumindest finanziell) immer noch die beste Option:

1. Romantisch mit dem Zug von Berlin nach Paris? Fehlanzeige!

Zugverbindung: rund 220 Euro, Fliegen: rund 40 Euro. © Google Doc Tabelle Screenshot

2. Von Baden-Baden kann man für 20 Euro nach Mallorca fliegen. Mit dem Zug kostet es 13 Mal so viel.

Zugverbindung: rund 260 Euro, Fliegen: rund 20 Euro. © Google Doc Tabelle Screenshot

3. Für einen Schulausflug von München nach London muss man für die Zugfahrt richtig blechen:

Zugverbindung: rund 230 Euro, Fliegen: rund 80 Euro. © Google Doc Tabelle Screenshot

4. Für die Stecke zwischen Düsseldorf und Barcelona gibt es nicht einmal eine Zugverbindung:

Wer einen Zug von Düsseldorf nach Barcelona sucht, bekommt bei der Deutschen Bahn eine Fehlanzeige. © Screenshot

Flugzeug von Düsseldorf nach Barcelona: 40 Euro. © Screenshot Google Tabelle

5. Budapest ist eine schöne Stadt für eine Städtetour. Ob man mit dem Zug hinfahren möchte, ist eine andere Frage.

Zugverbindung: rund 220 Euro, Fliegen: rund 100 Euro. © Screenshot

6. Von Hamburg nach Rom bist du nicht nur schneller, sondern auch günstiger mit dem Flugzeug.

Zugverbindung: rund 145 Euro, Fliegen: rund 50 Euro. © Screenshot

7. Zwischen Frankfurt und Lissabon gibt es keine Zugverbindung. Stattdessen einen Bus, der einen Tag und 13 Stunden fährt (dafür aber etwas günstiger ist).

Von Frankfurt nach Lissabon kostet der Flug 127 Euro. © Screenshot Google Tabelle

Busverbindung von Lissabon nach Frankfurt kostet rund 85 Euro. © Screenshot trainline

Innerhalb Deutschlands Bahn fahren ist (oft) günstiger

Bei innerdeutschen Flügen stellt Greenpeace positive Zahlen fest. Die Züge auf den Strecken Hamburg-Brüssel und Hamburg-München seien zum Beispiel zu jeder Zeit günstiger gewesen, als die Barcelona-London-Verbindung. Hinzukommt, dass auch mit dem Deutschlandticket bereits viele Orte zu erreichen sind. Gut, dass es auch in Deutschland schöne Ausflugsziele gibt.

(Mit Material der dpa)