Geflüchteter Chefkoch berichtet von harten Arbeitsbedingungen in Spanien

Der Koch arbeitete in der Ukraine, bevor der Krieg ihn nach Spanien trieb. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Mehr als Hunderttausend ukrainische Kriegs-Geflüchtete sind seit Juni in Spanien angekommen, in der Hoffung auf Arbeit und ein besseres Leben.

Nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine, hatte sich Spanien dazu verpflichtet, jährlich mehrere Tausend Geflüchtete aufzunehmen. Doch die Arbeitsbedingungen in Spanien scheinen so schlecht zu sein, dass einige Ukrainer sogar in ihre Heimat, und somit den Krieg, zurückkehren. Chefkoch Hass, der mit seiner Familie aus der Ukraine nach Spanien geflohen ist, hat von seiner Erfahrung als Kriegs-Geflüchteter in Spanien berichtet.

