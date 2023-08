Tödliche Infektion beim Schwimmen: Fleischfressende Bakterien sind auch in der Ostsee zuhause

Von: Nadja Zinsmeister

In den USA wurden jüngst drei Todesfälle durch ein fleischfressendes Bakterium bekannt. Auch in der Ostsee wurden diese Krankheitserreger schon nachgewiesen.

New York – In den US-Bundesstaaten New York und Connecticut sind in diesem Sommer mehrere Menschen an einer Infektion mit Vibrionen-Bakterien gestorben, die als „fleischfressende Bakterien“ bekannt sind. In Zukunft rechnen Experten mit einem weltweiten Anstieg von Vibrionen sowohl in Süß- als auch Salzwasser-Gewässern. Infektionen dieser Art sind aber auch in der Ostsee nicht undenkbar; und kamen bereits vor.

Drei Tote wegen fleischfressenden Bakterien in den USA – Auch Infektionen in der Ostsee bekannt

Wie das staatliche Gesundheitsamt der USA am 16. August offiziell bestätigten, sind in diesem Sommer mindestens drei Menschen in Connecticut und New York gestorben, nachdem sie sich mit dem Erreger Vibrio vulnificus angesteckt haben. Mehrere US-Medien hatten darüber berichtet, darunter CNN und die New York Times. Zwei der Opfer haben sich laut dem Gesundheitsamt beim Schwimmen an der Ostküste Long Island Sound angesteckt. Das dritte Opfer wurde im Juli infiziert, nachdem es rohe Austern aus einem Betrieb außerhalb des Staates gegessen hatte. Alle drei Personen sollen zwischen 60 und 80 Jahre alt gewesen sein. Ein vierter Todesfall müsse noch untersucht werden. In Florida sollen seit Beginn des Jahres sogar fünf Menschen an Vibrionen-Infektionen gestorben sein.

Die Vibrionen-Bakterien Vibrio vulnificus kommen laut dem Robert-Koch-Institut „weltweit sowohl in Süß- als auch Salzwasser vor, beispielsweise in Flussmündungen oder Buchten, Bodden und Lagunen, Brackwasser und zum Teil auch in Binnenseen“. Sie benötigen einen mäßig bis ausgeprägten Salzgehalt im Wasser, um sich wohl zu fühlen und kommen vermehrt bei Temperaturen ab circa 20 Grad vor. „Diese Bedingungen sind in warmen Sommern auch an Teilen der deutschen Nord- und Ostseeküste gegeben. Dadurch besteht dort ein gewisses Risiko, an einer Infektion durch Vibrionen zu erkranken“, so das RKI.

Besonders Menschen im hohen Alter oder mit einem schwachen Immunsystem können an einer Vibrionen-Infektion schwer erkranken. © Thomas Müller/dpa

Infektionen seien besonders in Deutschland jedoch relativ selten, weil sowohl die Nord- als auch Ostsee eigentlich zu salzig sind. Zwischen 2002 und 2019 wurden dem RKI jährlich eine Größenordnung von null bis 20 Fällen an deutschen Küsten bekannt. Die Fälle seien fast ausschließlich in der Ostsee vorgekommen, da der Salzgehalt dort vergleichsweise niedriger als in der Nordsee ist, sowie hauptsächlich in wärmeren Sommern. Dazu zählen unter anderem die Jahre 2018 und 2019. Mit dem Klimawandel steigt jedoch das Risiko, dass sich Vibrionen im Wasser zukünftig stärker vermehren.

Fleischfressende Bakterien an der Ostsee: Was man laut Experten beachten muss

Vibrionen können schon durch sehr kleine Wunden in die Haut eindringen, erklärte RKI-Epidemiologe gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur (dpa). Erste Anzeichen sei ein unnormal starker Schmerz an der Wunde nach dem Baden. Zudem könnten Fieber, Schüttelfrost und eine Blutvergiftung auftreten. „Bei älteren Personen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem können diese Infektionen zu schwersten Wundinfektionen oder schwersten Blutvergiftungen führen, die rasch mit Antibiotika behandelt werden müssen“, so Stark. In einem solchen Fall müsse unmittelbar eine Behandlung erfolgen, andernfalls können Menschen an der Infektion sterben. Junge und gesunde Erwachsene würden in der Regel nicht schwer erkranken.

Ein weiterer Infektionsweg ist laut dem RKI über den Konsum von rohen oder nicht ausreichend gegarten Meeresfrüchten möglich. In den USA warnen Beamte deshalb nun spezifisch zu Vorsichtsmaßnahmen, bevor sie zum Beispiel rohe Austern essen oder bevor sie salzigem oder brackigem Wasser in Kontakt kommen. Menschen mit einem schwachen Immunsystem werden aufgerufen, besonders in den heißen Sommermonaten in den USA keine Meeresfrüchte zu verzehren. Wunden sollten unterdessen vor dem Baden abgedeckt werden. (nz)