Spanierin verbringt 500 Tage völlig allein in einer Höhle - als sie raus kommt, hat sie einen Wunsch

Teilen

Die spanische Extremsportlerin Beatriz Flamini lebte für das Experiment „Timecave“ 500 Tage unter der Erde und stellte damit einen Weltrekord auf.

München/Motril - Die spanische Extremsportlerin Beatriz Flamini verbrachte freiwillig 500 Tage allein in einer Höhle – im Dienst der Wissenschaft. Damit knackte sie einen neuen Weltrekord. Die Abenteurerin kam am Freitag (14. April) gut gelaunt und lachend ans Tageslicht und erklärte, sie habe die Erfahrung „genossen“, die Zeit sei wie im Flug vergangen. Vom Weltgeschehen bekam sie in der Zeit ihrer Isolation nichts mit und hatte keine Ahnung vom Ukraine-Krieg und dem Ende der Corona-Pandemie.

50-jährige Spanierin lebt 500 Tage unter der Erde: Wie vertrieb sich Beatriz Flamini die Zeit?

Das auf Video festgehaltene Experiment „Timecave“ untersuchte die körperlichen und geistigen Auswirkungen einer kompletten Isolation ohne jede zeitliche Orientierung. Dafür lebte die 50-jährige Spanierin Beatriz Flamini in einer 70 Meter tief gelegenen Höhle in der südspanischen Provinz Granada – ohne Uhr und ohne Telefon. Zwar hatte die Extremsportlerin Strom und einen Laptop, mit diesem konnte sie aber nur Informationen senden, nicht empfangen. Gesprochen hat die Spanierin in den 500 Tagen mit niemandem – „außer mit sich selbst“, wie sie sagt.

Die Bergsteigerin und Kletterin schlief unter der Erde in einem Zelt und wurde von außen mit Lebensmitteln, Wasser, Kaffee und sonstigem Material wie etwa Batterien versorgt. Ein Unterstützerteam hinterließ den Proviant in einer „Sicherheitszone“, in der die 50-Jährige aus Sicherheitsgründen regelmäßig vorbeischauen musste. „Damit wir sicher sein konnten, dass es ihr gut geht“, erklärte der am Projekt beteiligte Höhlenforscher Paco Morales. Eine Kamera zeichnete das Experiment „Timecave“ unter der Erde auf, Forscher der Universitäten Granada und Almería begleiteten das Projekt.

Die Bergsteigerin und Höhlenforscherin Beatriz Flamini im Inneren der Höhle, in der sie 500 Tage verbrachte. © Dokumalia/dpa

In der Einsamkeit habe die Abenteurerin viel philosophiert. „Sie hat uns Videos geschickt, 60 Bücher gelesen, (...) sie hat Gedichte und Erzählungen geschrieben“, so Morales. Außerdem machte die 50-Jährige unter der Erde Sport oder strickte. Ihre Motivation war wohl auch ein Ansporn, um durchzuhalten. „Ich tue das auch, weil ich denke, dass es dazu beitragen kann, zu helfen und (das Leben anderer Menschen) zu verbessern“, sagte die Extremsportlerin am Freitag bei einer Pressekonferenz über das wissenschaftliche Experiment.

Experiment im Dienste der Wissenschaft: Das waren die größten Herausforderungen für die Abenteurerin

Die Extremsportlerin Flamini knackte mit 500 Tagen unter der Erde den bisherigen Weltrekord der Italienerin Christine Lanzoni, die im Jahr 2007 269 Tage in einer Höhle verbracht hatte. „Es gab schon viele Herausforderungen dieser Art, aber keine mit allen diesen Merkmalen (...) : Völlige Isolation, kein Kontakt zur Außenwelt, ohne natürliches Licht, ohne Zeitbezug“, erklärte David Reyes vom andalusischen Höhlenforscherverband die Schwierigkeiten des Experiments „Timecave“.

Zu all diesen Herausforderungen kam zeitweise noch eine Fliegenplage in der Höhle hinzu. Ein anderes Mal musste Flamini das Experiment aus Sicherheitsgründen unterbrechen, da ein Router repariert werden musste, mit dem die Spanierin im Notfall hätte Hilfe rufen können. In dieser Zeit lebte die Extremsportlerin für eine Woche zwar über der Erde, aber weiterhin in vollständiger Isolation in einem Zelt neben dem Höhleneingang.

Die Spanierin Beatriz Flamini hat freiwillig 500 Tage in vollkommener Isolation unter der Erde gelebt. Im Bild ist sie bei Sportübungen zu sehen. © Dokumalia/dpa

Doch auch für die Abenteurerin war die Zeit in der Höhle nicht immer leicht, wie ein veröffentlichtes Video zeigt. Die Sportlerin schlägt sich dort verzweifelt die Hände verzweifelt vors Gesicht und sagt: „Was für ein furchtbarer Tag. Ich will nur die ganze Zeit weinen.“ „Aber sie hat viel Erfahrung, Überlebens-Erfahrung, und hatte deshalb alles gut im Griff“, betonte der Forscher Morales.

Abenteurerin freut sich nach 500 Tagen unter der Erde vor allem auf eine Sache

Als Beatriz Flamini nach 500 Tagen unter der Erde am Freitag mit einem strahlenden Lächeln aus dem Loch kletterte, machte sie nach Ansicht der Beobachter gesundheitlich und emotional einen guten Eindruck. Die Abenteurerin sprach von einer „tollen“ und „beispiellosen“ Erfahrung. Sie sei mit einer „unglaublichen Vitalität und Stärke da herausgekommen“, so der Forscher Morales gegenüber Medien.

Kaum an der Erdoberfläche angekommen, plant die Spanierin offenbar bereits ihr nächstes Abenteuer. Details dazu waren zunächst nicht bekannt. Kurzfristige Pläne gab es aber auch: Flamini erzählte, sich nach der Zeit in der Höhle vor allem auf eine Sache besonders zu freuen: „Ich werde euch schon erzählen, wie es da unten war (...) Aber wenn ihr es erlaubt, gehe ich jetzt erstmal duschen, denn ich habe seit anderthalb Jahren kein Wasser mehr angerührt“, sagte sie laut lachend vor den Kameras des staatlichen TV-Senders RTVE. (bme/dpa/afp)