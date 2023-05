Sie liebt Müll und Dreck: Junge Frau putzt zugemüllte Häuser – und das gratis

Von: Ines Alberti

Teilen

Auri Kananen ist Reinigungskraft mit Leib und Seele – und wurde damit auf TikTok berühmt. © privat

Je dreckiger eine Wohnung ist, desto spannender wird sie für Auri Kananen. Sie putzt freiwillig regelrechte „Horrorhäuser“ – aus Spaß. Und das sogar kostenlos.

Frankfurt - Für Auri Kananen ist kein Fleck zu hartnäckig, kein Gestank zu abstoßend und keine Schimmelkultur zu wild. Wo bei den meisten wohl vor Ekel die letzte Mahlzeit wieder anklopfen würde, blüht sie erst richtig auf. Die 29-jährige Finnin reinigt stark verdreckte und vermüllte Wohnungen – freiwillig und kostenlos. Und diese ungewöhnliche Leidenschaft machte sie in sozialen Netzwerken berühmt.

„Viele Leute fragen mich: ‚Bist du normal?‘ Nein, bin ich nicht! Ich muss ein bisschen verrückt sein“, gibt Auri selbst zu, wenn sie über ihre Leidenschaft, das Putzen, spricht. Alles begann, als sie im Teenageralter als Reinigungskraft jobbte, erzählt sie der Frankfurter Neuen Presse von IPPEN.MEDIA, als sie im Februar in Frankfurt auf der Wohn- und Lifestylemesse Ambiente zugegen ist. Ihre Mutter sei bereits in dem Bereich tätig gewesen.

Eine Wohnung in Düsseldorf, bevor und nachdem Auri Kananen ihr zu Leibe gerückt ist. © Fotos: privat; Collage: Redaktion

Junge Frau putzt kostenlos verdreckte Häuser

Weil sie ihre Stärke beim Putzen erkannte, entschied sie sich, nach der Schule Hospitality Management zu studieren. Ihre Mutter habe unterdessen ihre eigene Reinigungsfirma gegründet, erzählt Auri, bei der sie nach eigenen Angaben zunächst als Reinigungskraft und später als Ausbilderin arbeitete.

Neben ihrem Vollzeitjob entwickelte sich jedoch ein Hobby: Am Wochenende putzte Auri die Wohnungen von Freunden. „Ich sitze nicht gerne vor dem Fernseher, sondern mache lieber etwas mit meinen Händen“, sagt die 29-Jährige. Videos davon teilte sie in den sozialen Netzwerken. Das erste spürbar erfolgreiche ging in Deutschland viral - Auri filmte, wie sie das Innenleben des BMW einer Freundin säuberte. Von da an erfreuten sich ihre Videos mit Putz-Tipps und irren Vorher-Nachher-Vergleichen enormer Beliebtheit.

Reinigungskraft mit Herz und Seele: Auri Kananen auch in Deutschland im Einsatz

Irgendwann habe sie ein Follower kontaktiert und um Hilfe gebeten, da er aufgrund seiner mentalen Gesundheit nicht in der Lage war, seine Wohnung sauber zu halten. Die Anfragen aus der ganzen Welt mehrten sich und fortan knöpfte sich Auri von Wochenende zu Wochenende ein neues Projekt vor. Neben Finnland reinigt sie auch in Schweden, Großbritannien, der Schweiz und Deutschland.

Die Gratis-Reinigungen wurden zu Auris Vollzeitjob. Allerdings sagt sie: „Das Putzen ist meine Entspannung. Die echte Arbeit ist Social Media.“ Darüber verdient sie auch ihr Geld. Und durch zwei Putzmittelhersteller, die durch ihre Videos auf sie aufmerksam geworden sind und zu ihren Sponsoren wurden.

Für Auri gilt: je schmutziger, desto besser. Das schlimmste – oder wie sie sagt „beste“ – Haus, das sie bisher gereinigt hat, nennt sie selbst sogar „Horrorhaus“. „Ich konnte den Boden nicht sehen und da waren so viele Ratten und Rattenkot“, kommt die Finnin ins Schwärmen. „Die Hausbesitzer hatten ihre eigene Küche seit drei Jahren nicht mehr gesehen, weil da so viel Müll war. Da haben wir den Müll mit einer Schneeschippe rausgeschafft, es war grandios.“ Und dafür bekommt sie in den TikTok-Kommentaren viel Zuspruch:

„Diese Frau kann einfach zaubern 😳🥰“

„Du musst ein starkes Immunsystem haben 😳“

„Manchmal sorge ich mich um dich und denke, du solltest einen Gefahrgutanzug tragen 😳

„Die Mäuse werden so verwirrt sein, wenn sie nach Hause kommen 😭😂“

„Du reinigst nicht nur ihr Haus, sondern gibst ihnen eine zweite Chance in ihrem Leben“

„Wie kannst du dich je wieder sauber fühlen, nachdem du da geputzt hast? Ich würde mich für immer kontaminiert fühlen“

„Du bist ein ENGEL!“

„Einfach befriedigend“: Finnin liebt ihren Job als Reinigungskraft

Die Grenze zieht sie aber bei Messie-Häusern: Weil sie voll mit Dingen sind, die die Bewohner behalten wollen, kann sie nichts wegschmeißen. Die Menschen, denen sie hilft, seien häufig depressiv und wollten all den Müll nicht behalten, könnten ihn aus eigener Kraft jedoch nicht entfernen. So stauen sich Müll und Dreck häufig über Jahre an. Und genau diese Art von langjährigen Verschmutzungen haben es Auri Kananen angetan.

„Ich liebe es einfach, wenn die Zeit viele verschiedene Flecken geschaffen hat. Menschen können das nicht erschaffen, die Zeit erschafft das“, sagt der TikTok-Star fasziniert. Eine Staubschicht, die sich über mehrere Jahre angesammelt hat, könne sie binnen Minuten säubern. „Das ist einfach befriedigend.“ Und auch, dass viele den Job als eklig ansehen und er allgemein wenig Prestige genießt, schreckt Auri nicht ab: „Ich bin super stolz auf das, was ich mache.“

Drei Tipps von Putz-Expertin Auri Kananen

1. Putzen fällt leichter, je weniger Kram man hat, denn desto weniger muss man vorher wegräumen.

2. Backbleche, Herdplatten und der Ofen selbst sind verkrustet und verdreckt? Wenn man die Flächen mit Ofenreiniger einsprüht, mit Frischhaltefolie bedeckt und über Nacht einwirken lässt, soll sich alles wie von selbst lösen.

3. Wer sich nicht aufraffen kann, sollte sich einen Timer von 15 Minuten setzen und so viel aufräumen oder putzen, wie man in dieser Zeit schafft.