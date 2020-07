Video: Shih-Tzu-Pudel büxt auf Highway aus – „Sie hätten ihn Rocket nennen sollen“

Tierische Verfolgungsjagd

Verfolgungsjagden in den USA sind selten lustig, nicht so in diesem Fall. Nach einem Verkehrsunfall auf einem Highway ist dort ein Shih-Tzu-Pudel ausgebüxt. Minutenlang versuchten Feuerwehrleute und Passanten, den Vierbeiner wieder einzufangen – und wurden dabei gefilmt.