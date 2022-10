Feuer in U-Bahn-Station: Bahnverkehr und Straßen gesperrt

Aus bisher unklaren Gründen war Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen, bei dem einige Menschen verletzt wurden. Der Verkehr auf einigen U-Bahnlinien musste zeitweise eingestellt werden. © Thomas Banneyer/dpa

Wegen eines Feuers an der Kölner U-Bahn-Station Ebertplatz fällt der dortige Bahnverkehr derzeit aus. Mehrere Menschen mussten bereits ins Krankenhaus gebracht werden.

Köln - In der U-Bahn-Station am Ebertplatz in der Kölner Innenstadt ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei berichtete auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst von sechs Verletzten. Das Feuer sei um 14.20 Uhr gemeldet worden, die Ursache für den Brand noch unklar.

Die Feuerwehr war am späten Nachmittag in der üblicherweise sehr belebten U-Bahn-Station noch immer mit einem Großaufgebot im Einsatz, wie die Brandbekämpfer per Twitter mitteilten.

Sowohl der Bahnverkehr als auch umliegende Straßen mussten gesperrt werden. Die Bürger wurden gebeten, die betroffenen Bereiche zu meiden. Zuerst hatten „Express“ und „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet. dpa