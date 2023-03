Feuer in Australien: Buschfeuer außer Kontrolle – Video zeigt dramatischen Einsatz

Von: Martina Lippl

Teilen

Australien: Buschfeuer sind in der Nähe von Sydney außer Kontrolle geraten. Die Flammen breiten sich rasant aus. © Supplied/NSW FIRE AND RESCUE/AAP/dpa

Glühende Asche fliegt durch die Luft. Ein Buschbrand in Australien nordwestlich von Sydney ist außer Kontrolle geraten. Ein Video zeigt ein Flammen-Inferno.

Sydney – Das Feuer im Bundesstaat New South Wales in Australien frisst sich unaufhaltsam weiter. Wind facht die Flammen immer wieder an. Es herrscht eine sengende Hitze.

„Wir tun alles, was wir können. Wir haben drei große Lufttanker, die diesem Feuer zugeteilt sind, wir haben einen Chinook-Hubschrauber, Blackhawk-Hubschrauber“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr, Rob Rodgers im australischen Sender ABC.

Australien: Buschfeuer außer Kontrolle – Video zeigt Flammen-Inferno

Der Brand wütet inzwischen auf einer Fläche von mehr als 12.000 Hektar. In der Nacht auf Mittwoch (8. März) breitet sich das Feuer rasant in dem zerklüfteten Gebiet aus. Inzwischen ist das Buschfeuer außer Kontrolle. Die Feuerfront walzt alles nieder.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen unter extremen Verhältnissen den Buschbrand einzudämmen. In einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie Flammen und Rauchschwaden in den Himmel lodern. Löschen scheint schier aussichtslos.

Australien: Blitzschlag wohl für Buschfeuer verantwortlich

Experten nehmen an, dass ein Blitzschlag am Sonntagnachmittag (5. März) den Brand ausgelöst hat. In den vergangenen Tagen wurde das Feuer jetzt zum dritten Mal zum „Notfall“ heraufgestuft. Für Anwohner wurden Evakuierungszentren eingerichtet.

„Dieses Feuer wirft eine Menge Glut auf und entfacht neue Brände“, erklärte Rodgers bei ABC. Das sei sehr gefährlich. „Es wird furchtbar lange dauern, bis wir dieses Feuer auch nur annähernd eindämmen können.“

Der australische Bundesstaat New South Wales erlebt eine Hitzewelle. Der heißeste Märztag seit Jahrzehnten wurde in Sydney gemessen. Die Werte liegen tagsüber bei über 34 Grad.

Ein Grasfeuer wütete etwa 90 Kilometer nördlich von Melbourne (Victoria) schon Ende Februar. Bei vielen Bürgern wurden Erinnerungen an die katastrophalen Buschfeuer in Victoria im Februar 2019 wach, die auch in Flowerdale gewütet hatten. Die sogenannten Black-Saturday-Bushfires gelten als die größte Brandkatastrophe Australiens. Es gab 173 bestätigte Todesopfer, 3500 Gebäude wurden zerstört. (ml)