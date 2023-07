Festnahme nach tödlicher Attacke in Niederlanden

Polizeibeamte stehen am Tatort: Im niederländischen Leiden sind bei einer Attacke mit einer Stichwaffe mehrere Menschen verletzt worden, ein Mann starb. © Wouter Hoeben/ANP/dpa

Der Mann soll im Zentrum der Stadt Leiden mehrere Menschen mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Ein 66-Jähriger ist dabei gestorben.

Leiden - Nach der Attacke eines Mannes mit einer Stichwaffe in den Niederlanden mit einem Toten und zwei Verletzten hat die Polizei einen Mann festgenommen. Überprüft werde, ob er etwas mit dem Verbrechen in Leiden zu tun hat, teilte die Polizei mit.

Der Täter hatte am Freitagmorgen in einem Haus im Zentrum der Großstadt drei Menschen angegriffen. Neben einem 66-Jährigen, der an seinen Verletzungen starb, wurden zwei weitere Opfer verletzt, eines davon schwer. Die Hintergründe sind noch unklar. dpa