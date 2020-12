Familie überrascht Opa zum 80. Geburtstag mit Mercedes-Oldtimer – seine Reaktion ist unbezahlbar

Als Paul Kissel mit seiner Familie an seinem 80. Geburtstag einfach nur essen gehen möchte, ahnt er nicht, was gleich passieren würde. Als er sein Geschenk sieht, brechen alle Dämme.

Holmdel (USA) – Seit Februar dieses Jahres hatte Paul Kissel seine Familie aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht mehr gesehen. Daher freute sich der US-Amerikaner riesig, als er alle anlässlich seines 80. Geburtstages wiedersehen würde. Es sollte noch besser kommen: Seine Enkelin Marina Vurchio eine riesengroße Überraschung geplant.

Zuerst ging die Familie mit Kissel in ein Restaurant in Holmdel (US-Bundesstaat New Jersey) zum Essen. Als alle fertig waren und wieder rauskamen, konnte der ältere Herr kaum fassen, was da vor ihm stand: Sein absoluter Lieblings-Sportwagen, ein 1972er Mercedes 350 SL (ein Roadster der Baureihe 107), den Kissels Familie noch dazu mit einer roten Schleife auf der Motorhaube verziert hatte.