„Erleben einen falschen Herbst“: Seltenes Wetter-Phänomen in Großbritannien

Teilen

„Falscher Herbst“ in Großbritannien. Herbstlaub, wie auf diesem Archivfoto mit Grasfrosch, gibt es normalerweise viel später. © Kevin Sawford/imago

In Großbritannien ist das Wetter dieses Jahr extrem. Kaum Regen und ungewöhnliche Hitze machte vor allem dem Süden zu schaffen. Jetzt tritt ein seltenes Phänomen auf.

London – Braunes Laub statt strahlend grüner Pflanzen: In Großbritannien werfen einige Bäume bereits ihre Blätter. „Wegen der Hitzewelle erleben wir einen ‚falschen Herbst‘“, schreibt das Londoner Horniman-Museum an Gardens auf Twitter. „Die Blätter ändern ihre Farbe und fallen vorzeitig zu Boden“, wenn Bäume wegen Dürre in den Überlebensmodus wechselten.

Falscher Herbst in Großbritannien: Bäume wechseln wegen Dürre nach Hitzewelle in Überlebensmodus

Der frühe Laubfall ist ein Zeichen für Stress. Die Bäume versuchen damit, Feuchtigkeit zu speichern. „Sie geben die Hormone ab, die sie im Herbst verwenden, um sich zurückzuziehen und ihr Überleben zu sichern“, sagte Rosie Walker von der Umweltschutzorganisation Woodland Trust. Fachleuten zufolge sind jüngere Bäume stärker gefährdet als ältere Pflanzen mit tiefen Wurzeln.

Hitzerekorde in Großbritannien mit Temperaturen über 40 Grad

Großbritannien erlebt in diesem Jahr einen besonders heißen Sommer. Erstmals stiegen die Temperaturen im Juli auf über 40 Grad an. In vielen Regionen in Süd- und Ostengland war es der trockenste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Mitte des Monats hatte die Regierung in weiten Teilen Englands einen Notstand wegen Dürre ausgerufen.

„Falscher Herbst“ - Tieren könnte Nahrung im Winter fehlen

Der „falsche Herbst“ könnte sich auch auf einige Tierarten auswirken. Wie Woodland Trust erklärte, sind Früchte bereits früher gereift, was dazu führen könne, dass einige Tiere im Herbst nicht genügend Nahrung finden.

„Die Klimakrise bringt jahreszeitlich bedingte Wettermuster mit sich, an die die Natur nicht angepasst ist“, sagte Steve Hussey von der Organisation Devon Wildlife Trust. „Unser langer, heißer Sommer und der ‚falsche Herbst‘ werden viele Arten bis in die echten Herbstmonate und darüber hinaus beeinflussen.“(afp,ml)