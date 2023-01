Bei den britischen Klimaaktivisten hat sich‘s ausgeklebt – Letzte Generation lässt das kalt

Teilen

Die britische Gruppe Extinction Rebellion hört auf, sich an Straßen festzukleben. BuzzFeed fragt die Letzte Generation, ob sie sich daran ein Beispiel nimmt.

Die Gruppe Extinction Rebellion in Großbritannien will die Klimaproteste, bei denen sich Aktivisten auf Straßen oder an anderen Dingen festkleben und den Verkehr so blockieren, nicht fortführen. Sie bezeichnet die Entscheidung als „kontrovers“. Doch 2023 setze man nun auf „Anwesenheit statt Verhaftungen und auf Beziehungen statt Straßensperren“. Sieht das die deutsche Letzte Generation ähnlich?

BuzzFeed.de hat nachgefragt, ob die Letzte Generation sich an Extinction Rebellion ein Beispiel nehmen will.