Explosion an Touristenhotspot in Istanbul – offenbar Todesopfer und „viele Menschen“ verletzt

An einem touristischen Hotspot in Istanbul kam es am Sonntag zu einer Explosion © IPPEN MEDIA

An einem touristischen Hotspot in Istanbul kam es am Sonntag zu einer Explosion. Es seien „viele Menschen“ verletzt worden, hieß es im Staatssender TRT. Auch Todesopfer werden befürchtet.

Istanbul - Auf der bekannten Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal kam es am Sonntag zu einer Explosion. Dabei seien „viele Menschen“ verletzt worden, berichtete der staatliche Sender TRT am Sonntag. Der Gouverneur Istanbuls, Ali Yerlikaya, teilte am Sonntag auf Twitter mit, dass es neben Verletzten auch Todesopfer gegeben habe.

Gründe für Explosion an Touristenhotspot in Istanbul zunächst unklar

Der Grund für die Explosion in der Millionenmetropole in der Türkei, die sich am Nachmittag zutrug, war zunächst unklar. Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl vor Ort im Einsatz, hieß es. Der Gouverneur Istanbuls berichtete, dass die Explosion um 16.20 Uhr lokaler Zeit am Sonntag stattgefunden habe. Das Onlinemedium Nexta teilte am Sonntagnachmittag ein Video, auf dem Polizeikräfte beim Absperren des Bereichs zu sehen sind.

Auf Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, waren auf dem Boden liegende Menschen zu sehen. Die Straße ist ein touristischer Hotspot im europäischen Teil der türkischen Metropole (dpa).

Weitere Informationen in Kürze.