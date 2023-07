Explosion am Hamburger Hauptbahnhof - Mann schwer verletzt

Die Explosion stammt offenbar von einem kleinen Gegenstand - viel mehr ist über die Geschehnisse nahe es Hamburger Hauptbahnhofs noch nicht bekannt. Ein Mann hat durch die Detonation ein Bein verloren.

Hamburg – In unmittelbarer Umgebung des Hamburger Hauptbahnhofs ist es am Mittwoch zu einer Explosion gekommen. Durch die Detonation habe ein Mann ein Bein verloren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Seit dem Mittag befinden sich Polizei und Feuerwehr an der Adenauerallee im Großeinsatz. Man gehe zunächst nicht von einem Anschlag aus, so der Sprecher. Der Bereich ist aktuell weiträumig abgesperrt.

Es habe eine Explosion eines kleinen Gegenstandes gegeben, teilte die Hamburger Polizei mit. Um welchen Gegenstand es sich handelt, konnte sie zunächst nicht sagen. Auf Twitter informiert die Polizei über den Einsatz. „Aktuell liegen keine Hinweise für eine Gefahr der Bevölkerung vor“, heißt es in einem Tweet. Zwei mögliche Täter seien auf der Flucht. Es sei davon auszugehen, dass die Männer sich kannten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. dpa