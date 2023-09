Von Sommer- auf Winterzeit: An welchem Wochenende ist die Zeitumstellung?

Von: Felina Wellner

Teilen

Und jährlich grüßt das Murmeltier ... Wann werden die Uhren wieder umgestellt? Vor oder zurück? Neigt sich der Sommer dem Ende zu, rattert es in den Köpfen vieler Deutsche.

München – Bei der Zeitumstellung handelt sich um zwei fixe Termine im Jahr und trotzdem wollen sie nicht so recht in den Kopf gehen. Doch aufatmen ist angesagt. Wenn Sie sich jetzt schon über das Thema informieren, bleibt noch genug Zeit zur Vorbereitung.

Umstellung auf Sommerzeit: letzter Sonntag im März; eine Stunde vor = kürzere Nacht

Umstellung auf Winterzeit: letzter Sonntag im Oktober, eine Stunde zurück = längere Nacht

Winterzeit: Dann werden 2023 die Uhren umgestellt

In den Kalender schreiben sollten Sie sich in diesem Jahr Sonntag, den 29. Oktober. In den frühen Morgenstunden, um 03:00 Uhr, werden die Uhren dann auf 02:00 Uhr gestellt. Egal ob noch länger schlafen, eine Stunde länger feiern oder am Sonntag früher in den Tag starten: Von dieser Zeitumstellung werden die Allermeisten an diesem Wochenende profitieren. Einige Eselsbrücken helfen, um sich die Richtung der Zeitumstellung nachhaltig merken zu können.

Welche Zeit ist die „richtige“?

Vor 1916 hat sich blieb die Uhrzeit in Deutschland ganzjährig unverändert. Dabei handelt sich in Deutschland, Österreich, Schweiz und anderen Ländern derselben Zeitzone um die Mitteleuropäische Zeit – gleichzusetzen mit der Winterzeit. Neu eingeführt wurde dementsprechend die Sommerzeit.

Vor oder Zurück? Immer wieder sorgt die Zeitumstellung für Verwirrung. (Symbolbild) © IMAGO

In einigen Ländern wurde die neue Sommerzeit im Laufe der Jahre wieder abgeschafft. Zuletzt in Syrien, dem Iran, Jordanien und Mexiko. In diesen Ländern hat es 2022 die letzte Zeitumstellung gegeben. Aus vielschichtigen Gründen wird in Deutschland die Sommerzeit vorerst doch nicht abgeschafft.

Wo und warum werden die Uhren umgestellt werden

In 40 Prozent der Länder werden 2023 die Uhren umgestellt, heißt es auf der norwegischen Informations-Seite timeanddate.com. Sie listet auf: die meisten davon befinden sich in Europa. Länder ohne Zeitumstellung haben sie entweder wieder abgeschafft oder nie eingeführt. In unmittelbarer Äquatornähe spielen Zeitverschiebungen keine Rolle, da die Tageslänge dort weniger variiert.

Kontinent Anzahl Länder mit Zeitumstellung Anzahl Länder ohne Zeitumstellung Afrika 3 53 Asien 4 47 Australien/Pazifik 4 15 Europa 49 6 Nordamerika 8 31 Südamerika 2 12

Grund für die Einführung der Sommerzeit waren die knapp werdenden Brennstoffe inmitten des Ersten Weltkrieges, so The Weather Channel. Die Zeitumstellung sollte beim Energiesparen helfen. Zunächst handelte es sich um ein Kriegsphänomen, was Deutschland und folgend auch andere Länder wie Italien und Frankreich nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieges zunächst wieder abschafften.

30 Jahre später stieß Frankreich die Zeitumstellung während der Ölkrise in den 70er Jahren erneut an. In den Folgejahren schließen sich alle mitteleuropäischen Staaten an. Vordergründig für einen einheitlichen europäischen Binnenmarkt. Auch wenn sich nun zunehmend Länder von der Zeitumstellung verabschieden, der ursprüngliche Einführungsgrund ist im Würgegriff der Energiekrise womöglich aktueller denn je.