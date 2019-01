Furchtbares Todesdrama: Fünf Mädchen sterben bei Geburtstagsparty in „Escape-Room“

Polen, Koszalin: Polizeifahrzeuge und Polizisten stehen auf einer Straße in der nordpolnischen Hafenstadt. Ein Feuer war in einem Escape Room ausgebrochen und hatte fünf Frauen das Leben gekostet.

Fünf Mädchen feiern einen Geburtstag in einem Escape-Room. Dann bricht ein Feuer aus. Der Raum wird zur tödlichen Falle. Wie konnte es zu der Tragödie kommen?

Update 20.20 Uhr: Wie „Bild“ berichtet, standen in dem gerade einmal sieben Quadratmeter großen Raum vier Szenarien zur Auswahl – das von den Mädchen gewählte begann damit, dass sie alle mit Handschellen gefesselt wurden, berichtet die polnische Nachrichtenseite „Fakt“. Unklar sei, ob sich die Mädchen vor ihrem Tod von den Handschellen befreien konnten.

Warschau - Nach der tödlichen Brand-Tragödie bei einem sogenannten Escape-Game in Polen steht nun die Ermittlung der Ursache im Fokus. Darüber hinaus sollen bereits am Samstag die Brandschutzmaßnahmen in allen Escape-Räumen in Polen überprüft werden, wie der polnische Innenminister Joachim Brudzinski ankündigte. Im nordpolnischen Koszalin (Köslin) waren am späten Freitagnachmittag fünf 15-jährige Mädchen bei einem Feuer ums Leben gekommen, die den Geburtstag eines der Teenager gefeiert hatten. Ein 26-jähriger Mann wurde zudem mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht.

In einem „Escape-Room“ muss eine Gruppe unter Zeitdruck bestimmte Rätsel und Aufgaben lösen, um aus dem Raum „entkommen“ zu können. Das Spiel erfreut sich in den letzten Jahren in vielen Ländern immer größerer Beliebtheit. Die Betreiber von „Escape-Rooms“ müssen in Polen bislang keine besonderen Genehmigungen der Feuerwehr einholen.

Escape-Room-Brand brach wohl in einem Nebenraum aus

Die Behörden wollten am Freitag noch keine näheren Angaben zu dem Vorfall machen. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr brach der Brand in einem Nebenraum aus. Einer der Feuerwehrmänner vor Ort sagte der Zeitung „Gazeta Wyborcza“, dass das Feuer schon in allen Räumen des Erdgeschosses gewütet habe, als die Feuerwehr angekommen sei. Das Feuer habe also allem Anschein nach den Opfern den Fluchtweg abgeschnitten. Ausgelöst wurde das Feuer nach Angaben der Zeitung wahrscheinlich durch die Explosion einer Gasflasche. Die Pressesprecherin der Koszaliner Polizei betonte jedoch, dass man noch nichts zu den Ursachen des Brandes sagen könne.

Polens Präsident: „Eine verheerende Tragödie in Koszalin“

Polens Präsident Andrzej Duda drückte auf Twitter den Familien der Opfer sein Beileid aus: „Eine verheerende Tragödie in Koszalin. Fünf fröhliche Mädchen wurden aus dem Leben gerissen„, schrieb er.

Druzgocąca tragedia w Koszalinie. Pięć radosnych, wchodzących w życie Dziewcząt zostało z życia wyrwanych. Niech Pan Bóg ma swojej opiece Ich Rodziców i Najbliższych. RiP — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 4. Januar 2019

Den Familien der Opfer sagte Innenminister Brudzinski von der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unbürokratische Hilfe zu.

Koszalin liegt rund 160 Kilometer westlich von Danzig (Gdansk) in der Woiwodschaft Westpommern. Der Bürgermeister der Stadt, Piotr Jedlinski, erklärte den Sonntag zu einem Trauertag.

dpa