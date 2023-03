Innerer Erdkern dreht sich offenbar nicht mehr relativ zum Erdmantel

Von: Tanja Banner

Teilen

Eine neue Studie zeigt, dass der Erdkern offenbar aufgehört hat, sich relativ zum Erdmantel zu drehen. Herausgefunden haben das Forschende mithilfe von Erdbeben.

Peking – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Erde erforschen, haben es manchmal gar nicht leicht. Zur Untersuchung des Erdinneren müssen sie beispielsweise auf seismische Wellen zurückgreifen, die sich bei einem Erdbeben durch die verschiedenen Schichten der Erde bewegen.

Aus diesen Beobachtungen weiß man, dass es im Erdinneren einen festen Kern gibt, der von einem flüssigen äußeren Kern umgeben ist. In diesem flüssigen Kern entsteht das Magnetfeld der Erde, das den Planeten beispielsweise vor Strahlung aus dem Weltall schützt. Der Erdkern ist so heiß wie die Oberfläche der Sonne.

Der innere Erdkern kann sich unabhängig von der Rotation der Erde bewegen, da er vom flüssigen Kern umgeben ist. Dank jahrzehntelanger Erforschung des Erdinneren durch seismische Wellen geht die Forschung davon aus, dass der innere Kern der Erde schwingt – mal dreht er sich in die eine Richtung, dann wieder in die andere. Nun zeigt eine Studie, die im Fachjournal Nature Geoscience veröffentlicht wurde, dass die Bewegung des inneren Erdkerns relativ zur Drehung der Erde offenbar angehalten hat.

Eine chinesische Studie zeigt, dass der Erdkern offenbar aufgehört hat, sich zu drehen. Aber die Wissenschaftler wissen auch, wie es jetzt weitergeht. © dpa/esa/Eumetsat

Überraschender Fund: Erdkern hat gestoppt – was nun geschieht

Dass der Erdkern offenbar aufgehört hat, sich relativ zur Erde zu rotieren, ist ein überraschender Fund, findet auch der Seismologe Jon Vidale, der nicht an der Studie beteiligt war. Gegenüber dem Portal Inverse erklärt er: „Das Interessante für mich ist, dass wir die ganze Komplexität hier an der Erdoberfläche sehen.“

Vidale fährt fort: „Die Dinge, die sich dort unten verändern, scheinen stärkere Veränderungen zu sein, als wir sie an der Oberfläche sehen. Es könnte also einige interessante Dinge geben, die wir noch nicht über diese innere Kerngrenze verstanden haben.“

Die chinesischen Forscher Yi Yang und Xiaodon Song von der Universität in Peking schauten sich für ihre Studie seismische Daten aus den 1990er und 2000er Jahre an. Ihr Interesse galt sogenannten seismischen Dubletten – Erdbebenpaare, die fast dieselbe Stärke am selben Ort zu unterschiedlicher Zeit hatten.

Innerer Erdkern ändert offenbar alle 30 Jahre die Richtung

Diese Paare verglichen die Forschenden und stellten fest, dass bei Erdbeben zwischen 1995 und 2008 die seismischen Wellen erheblich voneinander abwichen – zwischen 2009 und 2020 gab es jedoch eine große Übereinstimmung bei den Erdbebenpaaren. Die Forscher schlossen daraus, dass der innere Erdkern offenbar um 2009 aufgehört hat, sich relativ zum Rest der Erde zu bewegen. Das bedeutet nicht, dass er sich nicht mehr bewegt – nur seine Bewegung in Relation zum Erdkern hat gestoppt.

Nachdem die beiden Forscher seismische Daten aus den 1960er und 1970er Jahren angeschaut hatten, stellten sie fest, dass der Erdkern offenbar in einem Zeitraum von 70 Jahren oszilliert und dabei etwa alle 30 Jahre seine Richtung ändert. Die These der Forscher: Der innere Kern drehte sich bis in die frühen 1970er Jahre in eine Richtung, pausierte und kehrte seine Richtung um. Dieses Phänomen passiert nun offenbar erneut: Der Erdkern hält inne und dreht sich dann in die andere Richtung.

Weltraum-Newsletter Abonnieren Sie den kostenlosen Weltraum-Newsletter und bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Innerer Erdkern rotiert seit den frühen 1970ern in Richtung Osten

Nach Angaben des Forschers Song rotierte der innere Erdkern seit den frühen 1970ern in Richtung Osten – und zwar schneller als die Erde. Etwa 2009 pausierte diese Rotation und kehrt nun ihre Richtung um. „Wenn das Oszillationsmodell korrekt ist, erwarten wir, dass der innere Kern bis Mitte der 2040er Jahre langsamer rotieren wird als die Oberfläche“, erklärt Song in einer E-Mail an Inverse.

Die beiden Forscher fanden außerdem heraus, dass die Tage auf der Erde 0,01 Millisekunde kürzer werden, wenn der innere Erdkern in westlicher Richtung rotiert. Bewegt er sich dagegen nach Osten – die Richtung, in die auch die Erde rotiert – wird ein Tag um 0,12 Millisekunden länger, so die beiden Forscher in ihrer Studie. Tatsächlich hat die Forschung festgestellt, dass die Erde sich schneller dreht. (tab)

Transparenzhinweis: Die Studie, die ursprünglich am 23. Januar 2023 veröffentlicht wurde, wurde am 31. Januar 2023 von den Autoren aktualisiert und mit dem Hinweis versehen, dass der innere Erdkern relativ zum Erdmantel aufgehört hat, sich zu drehen. Dieser Artikel wurde entsprechend leicht überarbeitet.