Neues Erdbeben in der Türkei: Weiteres Beben der Stärke 7,5 erschüttert Südosten

Gleich zwei heftige Erdbeben erschütterten in den frühen Morgenstunden den Südosten der Türkei und den Nordwesten Syriens. Die Zahl der Toten liegt bei mehr als 1200.

Update von 11.53 Uhr: Ein weiteres Erdbeben der Stärke 7,5 hat die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum habe in der Provinz Kahramanmaras gelegen, meldete die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul am Montag.

Update von 11.28 Uhr: Die Zahl der Toten nach dem schweren Erdbeben ist in der Türkei auf 912 gestiegen. Das sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag. Die Gesamtzahl der Opfer dürfte demnach bei über 1200 liegen. Schon zuvor waren mehr als 300 Tote in Syrien gemeldet.

In der Türkei laufen die Berguns- und Rettungsarbeiten, nachdem ein heftiges Erdbeben die Grenzregion zu Syrien erschüttert hat. Die Zahl der Toten liegt bei über 600. © Ilyas Akengin/afp

Erdbeben in Türkei und Syrien: Europas Unterstützung ist schon auf dem Weg“

Update von 11.03 Uhr: Auch die EU hat den Menschen in der Türkei und in Syrien nach dem schweren Erdbeben in der Grenzregion Hilfe zugesagt. Das teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mit. „Europas Unterstützung ist schon auf dem Weg“, schrieb sie. Zuvor hatte der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarčič, mitgeteilt, dass der Zivilschutz-Mechanismus aktiviert worden sei. Rettungsteams aus den Niederlangen und Rumänien seien auf dem Weg. Vor Ort werden die Bergungs- und Rettungsarbeiten stellenweise durch Schnee und Eis behindert.

Erdbeben in Türkei und Syrien: Video zeigt einstürzendes Gebäude

Update von 10.16 Uhr: Nach den heftigen Erdbeben im Grenzgebiet von der Türkei und Syrien stürzen offenbar weiterhin Gebäude ein. Die Beben fanden am frühen Montagmorgen noch in der Dunkelheit statt. Videos in sozialen Netzwerken zeigen nun aber, wie auch noch nach Tagesanbruch ein Haus in sich zusammenbricht. Auf mehreren Aufnahmen aus verschiedenen Positionen ist zu sehen, wie Menschen um das Gebäude panisch wegrennen, als es beginnt einzustürzen.

In der Türkei wurden am Morgen laut Vizepräsident Fuat Oktay mindestens 284 Opfer gezählt. Mehr als 2000 Menschen seien verletzt worden. Für Syrien nannte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh im Staatsfernsehen 230 Tote und mehr als 600 Verletzte in mehreren Provinzen. Die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gegenden in Syrien arbeitet, meldete mehr als 100 weitere Tote.

Update von 9.47 Uhr: Durch das verheerende Erdbeben sind in der Türkei mindestens 1.700 Gebäude eingestürzt. Das Beben mit Hunderten Toten sei in zehn Provinzen zu spüren gewesen, sagte der türkische Vize-Präsident Fuat Oktay am Montag. Unter den eingestürzten Gebäuden sei neben Wohnhäusern auch ein Krankenhaus in der Stadt Iskenderun. In Gaziantep stürzte der Zeitung „Hürriyet“ zufolge eine historische Burg ein.

Erdbeben in Türkei und Syrien: Nato mobilisiert laut Stoltenberg Unterstützung

Update von 9.30 Uhr: Die Türkei bekommt nach dem schweren Erdbeben Hilfe von ihren Nato-Partnern. Alliierte seien dabei, Unterstützung zu mobilisieren, schrieb Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montagmorgen via Twitter. Er selbst sei in Kontakt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlut Cavusoglu. Über seine Nachricht setzte Stoltenberg die Worte: „Uneingeschränkte Solidarität mit unserem Verbündeten Türkei nach diesem schrecklichen Erdbeben.“

Beileid und Unterstützung nach tödlichem Erdbeben in der Türkei

Update von 8.55 Uhr: Nach dem tödlichen Erdbeben in der Türkei reagieren Staats- und Regierungschef. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach den Opfern auf Twitter sein Beileid aus und bot Hilfe an. „Wir stehen den Menschen in der Türkei in dieser schwierigen Zeit zur Seite. Wir sind bereit, die notwendige Hilfe zu leisten, um die Folgen der Katastrophe zu überwinden“, schreibt Selenskyj. Der indische Premierminister Narendra Modi schreibt auf Twitter, er sei „gequält durch den Verlust von Menschenleben und Sachschäden“ durch das Beben. Indien stehe solidarisch mit dem türkischen Volk und sei bereit, jede erdenkliche Hilfe anzubieten, um diese Tragödie zu bewältigen.

Die Niederlande senden Such- und Rettungsteams in die Türkei, kündigte der Außenminister Wopke Hoestra via Twitter an. Das Team würde Polizei- und Militärpersonal, Ersthelfer und Feuerwehrleute.

Schweres Erdbeben in der Türkei und Syrien: Wo genau liegt das Epizentrum?

Das Beben der Stärke 7,8 um 4.17 Uhr Ortszeit (2.17 Uhr MEZ) hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS sein Epizentrum im Südosten der Türkei, nahe der Grenze zu Syrien. Das Erdbeben war nach offiziellen Angaben auch in Israel zu spüren.

Schweres Erdbeben erschüttert die Türkei und Syrien. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. © Screenshot GFZ

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Griechenland sichert trotz Spannungen Hilfe zu

Update von 8.31 Uhr: Griechenland ist trotz der schweren Spannungen mit der Türkei bereit, Rettungsmannschaften in das Erdbebengebiet zu schicken. „Griechenland wird sofort helfen“, erklärte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Auch Israel will der Türkei humanitäre Hilfe leisten. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant wies Armee und Verteidigungsministerium am Montag an, entsprechende Vorbereitungen zu treffen.

Schweres Erdbeben tötet mindestens 600 Menschen in der Türkei und Syrien

Update von 8.20 Uhr: Die Opferzahl nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt auf über 600 an. Allein in der Türkei seien mehr als 280 Menschen gestorben und mehr als 2000 weitere verletzt worden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montag. Das syrische Gesundheitsministerium meldete mehr als 230 Todesopfer und mehr als 600 Verletzte. Die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gegenden in Syrien arbeitet, meldete mehr als 100 weitere Todesopfer. Bilder aus beiden Ländern zeigten ein schweres Ausmaß der Verwüstung.

In der syrischen Provinz Idlib kollabierte ein ganzer Häuserblock. In der türkischen Stadt Adana sind nach Angaben des Bürgermeisters mindestens drei Apartmentkomplexe eingestürzt. Einer davon mit 17 Stockwerken.

Schweres Erdbeben in der Türkei: In der Stadt Adana versuchen Retter Bewohner aus einem eingestürzten Gebäude zu erreichen. © Uncredited/IHA/AP/dpa

Zwei Erdbeben der Stärke 7,8 und 6,7 erschüttern die Türkei und Syrien

Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam (GFZ) in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien.

Die Beben ereigneten sich am Montagfrüh (6. Februar) gegen 4.17 Uhr Ortszeit und 4.28 Uhr Ortszeit.

Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien: Mehr als 300 Tote – weitere Opfer befürchtet

Update von 7.45 Uhr: Das katastrophale Erdbeben hat allein in Syrien nach offiziellen Angaben mehr als 230 Menschen das Leben gekostet.

Mehr als 600 Menschen seien zudem in mehreren Provinzen verletzt worden, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh dem syrischen Staatsfernsehen am Montag. Es werden noch weitere Opfer befürchtet.

Schweres Erdbeben der Stärke 7,8 richtet katastrophale Schäden in Teilen der Türkei und Syriens an. © Uncredited/AP/dpa

Schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien: Bevölkerung soll Telefongespräche so kurz wie möglich halten

Update von 7.23 Uhr: Die Opferzahlen aus den betroffenen Regionen steigen weiter an. Mit dem Tageslicht wird nun Stück für Stück das Ausmaß der Zerstörung sichtbarer. In den sozialen Medien sind erschütternde Aufnahmen nach dem Erdbeben zu sehen. Retter suchen in Trümmern von Gebäuden verzweifelt nach Menschen.

Die Bevölkerung wird aufgefordert, Telefongespräche so kurz wie möglich zu halten und die Straßen für Rettungskräfte freizuhalten. Hilferufe von Verschütteten in sozialen Netzwerken würden akribisch seit dem Erdbeben gesammelt.

Auf Twitter teilten türkische Internetnutzer die Identität und den Aufenthaltsort von Menschen, die in mehreren Städten unter den Trümmern eingeschlossen waren, berichtet die Nachrichtenagentur afp. Der Bürgermeister der Stadt Adana, Zeydan Karalar, sagte dem Fernsehsender TRT, dass zwei 17- und 14-stöckige Gebäude zerstört worden seien.

Update von 6.56 Uhr: Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 suchte am Montagfrüh die Südtürkei und Nordsyrien heim. Gebäude stürzten in Städten und Gemeinden ein. Rettungsteams suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Mindestens 207 Menschen wurden getötet, Hunderte verletzt. Es wird erwartet, dass die Zahl der Opfer steigen wird.

Rettungsteams aus dem ganzen Land wurden angefordert. Die Türkei hat um internationale Unterstützung gebeten.

Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. Demnach ereigneten sich die Beben gegen 4.17 Uhr (Ortszeit/2.17 Uhr MEZ) und 4.28 Uhr (Ortszeit/2.28 Uhr MEZ) in einer Tiefe von 10 Kilometern. Das Erdbeben war nach offiziellen Angaben auch in Israel zu spüren.

Schweres Erdbeben erschüttert Türkei und Syrien: Mindestens 200 Menschen sind ums Leben gekommen

Update von 6.35 Uhr: Die Zahl der Erdbebenopfer steigt weiter an. Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind mindestens 170 Menschen ums Leben gekommen.

In der Türkei starben mindestens 76 Menschen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad berichtete. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. In Syrien seien zudem mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

In der Türkei sind nach Angaben des Innenministers mehrere Provinzen betroffen. Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen.

Update von 6.18 Uhr: In der Nacht hat ein schweres Erdbeben Teile der Türkei und Syrien verwüstet. In Syrien sind nach Regierungsangaben mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. 200 Menschen wurden in den Provinzen Aleppo, Hama und Latakia verletzt, wie der stellvertretende syrische Gesundheitsminister Ahmed Dhamiriyeh der staatlichen Nachrichtenagentur Sana sagte.

Laut Sana stürzten in zahlreichen Städten Gebäude ein. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte laut Sana, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995.

Syrien, Azmarin: Ein Auto ist unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes in der Stadt Azmarin in der nordsyrischen Provinz Idlib zu sehen. © Ghaith Alsayed

Starkes Erdbeben der Stärke 7,8 erschüttert Grenzregion: Rettungsteams suchen unter den Trümmern nach Überlebenden

Update von 5.50 Uhr: Bei den Erdbeben in der Südosttürkei sind nach Medienberichten mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Montag unter Berufung auf lokale Behörden. In der Provinz Sanliurfa seien mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, berichtete DHA unter Berufung auf den Gouverneur Salih Ayhan. Der Gouverneur der Provinz Malatya, Hulusi Sahin, meldete demnach 23 Tote.

Auch in Syrien wurden Todesopfer gemeldet. Das schwere Erdbeben nahe der Grenze der Türkei zu Syrien hat alleine in Syrien nach Regierungsangaben 42 Menschenleben gefordert. 200 Menschen wurden in den Provinzen Aleppo, Hama und Latakia verletzt, wie der stellvertretende syrische Gesundheitsminister Ahmed Dhamiriyeh der staatlichen Nachrichtenagentur Sana sagte. Laut Sana stürzten in zahlreichen Städten Gebäude ein. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte laut Sana, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995.

Die Rettungsorganisation Weißhelme sprach ihrerseits von Dutzenden Toten. „Wir reagieren mit allem, was wir können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmer liegen“, sagte der Leiter der Gruppe, Raed Al Saleh. „Die Lage ist sehr tragisch“, sagte ein Mitglied der Gruppe.

Ursprungsmeldung: Istanbul - Zwei heftige Erdbeben der Stärke 7,4 und 7,9 haben kurz nacheinander am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. Demnach ereigneten sich die Beben gegen 4.17 Uhr (Ortszeit/2.17 Uhr MEZ) und 4.28 Uhr (Ortszeit/2.28 Uhr MEZ) in einer Tiefe von 10 Kilometern. Bei den Erdbeben in der Südosttürkei sind Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Montag, ohne eine Anzahl zu nennen.

Heftige Erdbeben erschüttern die Türkei und Syrien: Stärke 7,4 und 7,9 gemeldet - Todesopfer bestätigt

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte dem Sender CNN Türk, mehrere Provinzen im Südosten des Landes seien betroffen. Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur DHA berichtete, Menschen in der Provinz Kahramanmaras hätten in Panik ihre Häuser verlassen. Im Südosten der Türkei ist es zurzeit sehr kalt, teilweise liegt Schnee.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, „wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen.“

Erdbeben erschüttert auch Nordwesten Syriens - Menschen unter Trümmern begraben

Ersten Augenzeugenberichten in sozialen Medien zufolge war auch der Nordwesten Syriens stark betroffen. Demnach stürzten im Grenzgebiet Gebäude ein, Menschen wurden unter Trümmern begraben. Das genaue Ausmaß der Katastrophe war zunächst noch nicht absehbar. Es kam in der Folge zu mehreren starken Nachbeben.

Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Dort grenzen zwei der größten Kontinentalplatten aneinander: die afrikanische und die eurasische. Der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr.

Bei einem der folgenschwersten Beben der vergangenen Jahre kamen im Oktober 2020 in Izmir mehr als 100 Menschen ums Leben. Im Jahr 1999 war die Türkei von einer der schwersten Naturkatastrophen in ihrer Geschichte getroffen worden: Ein Beben der Stärke 7,4 in der Region um die nordwestliche Industriestadt Izmit kostete mehr als 17 000 Menschen das Leben. Für die größte türkische Stadt Istanbul erwarten Experten in naher Zukunft ebenfalls ein starkes Beben.