Erdbeben in Indonesien: Mindestens 46 Tote und 700 Verletzte - Tsunami-Warnung blieb aus

Von: Raffaela Maas

Menschen versammeln sich an einem Notfallsammelpunkt in Jakarta. Ein Erdbeben der Stärke 5,6 erschütterte am Montag die westliche Provinz Westjava in Indonesien. © Veri Sanovri/XinHua/dpa

Trotz einer vergleichsweise niedrigen Stärke von 5,6 richtete ein Erdbeben auf der indonesischen Insel Java große Schäden an. Auch die Zahl der Toten auf Java steigt.

Jakarta – Ein Erdbeben erschütterte am Montagmittag (Ortszeit) die indonesische Insel Java. Bei dem Beben der Stärke 5,6 sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen, teilte der nationale Katastrophenschutz mit. Rund 700 Menschen wurden zudem verletzt. Das Epizentrum befand sich in der Nähe der Hauptstadt Jakarta, einige Kilometer südwestlich der Stadt Cianjur. Hier gab es auch die größten Schäden.

Erdbeben auf Java hat eingestürzte Gebäude und Verletzte zur Folge

Durch das Erdbeben wurden zahlreiche Häuser teils stark beschädigt. Auf Videos in sozialen Netzwerken waren eingestürzte Gebäude und weinende Menschen zu sehen. Verletzte wurden von Einsatzkräften versorgt. Überall lagen Trümmer auf den Straßen. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst aber noch unklar.

In der Millionenmetropole Jakarta selbst war das Beben deutlich zu spüren. Hochhäuser schwankten, jedoch wurden in der Stadt zunächst keine schwereren Schäden gemeldet. Laut US-Erdbebenwarte (USGS) fand das Beben in einer Tiefe von zehn Kilometern statt. Eine Tsunami-Warnung gab es nicht.

Inselstaat Indonesien: Lage in der geologisch aktivsten Zone der Erde

Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

Im Februar waren bei einem Beben der Stärke 6,2 auf der Insel Sumatra fast 20 Menschen gestorben. Mehr als 400 wurden verletzt. (dpa/rrm)