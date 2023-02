„Endgegner“: Netz diskutiert über „einen der gefährlichsten Orte“ in Hamburg

Von: Bjarne Kommnick

Eine bekannte Treppe zu einer Hamburger U- und S-Bahnstation geht im Netz viral. Viele Nutzer haben ihren ganz eigenen Bezug zu den Stufen.

Hamburg – Eigentlich ist sie nur eine ganz normale Treppe an der U- und S-Bahnhaltestelle Berliner Tor in Hamburg. Sie ist überdacht und aus Holz und wurde ursprünglich für Bauarbeiten an der Bahnstation installiert, damit der Bahnhof barrierefrei wird. Doch die Treppe hat es in sich. Ein Video von ihr ist nun auf TikTok viral gegangen. Offensichtlich haben viele Hamburgerinnen und Hamburger einen persönlichen Bezug dazu. Immerhin passieren die Bahnstation laut HVV rund 50.000 Personen pro Tag. Was hat es mit den Holzstufen auf sich?

Stadt Hamburg Fläche 755,2 km² Bevölkerung 1,841 Millionen Bürgermeister Peter Tschentscher

Influencer-Paar stößt Diskussion um Hamburgs „schlimmste Treppe“ an

Das Influencer-Paar „Julia und Shaddy“ postet ein Video der Treppe am Berliner Tor und titelt: „Jeder in Hamburg kennt diese Treppe“. Weiter schreiben die beiden: „Schlimmste Treppe, bis man oben ankommt, ist eine halbe Stunde vergangen“. Zu sehen ist zunächst die Treppe von außen. Anschließend ist zu sehen, wie „Shaddy“ die Treppe am Eingang Heidenkampsweg nach oben geht.

Das Video einer Hamburger Treppe geht auf TikTok viral. © TikTok / juliaxshaddy

Doch in den Kommentaren finden sich schnell viele Hamburgerinnen und Hamburger, die auf das Video eingehen. Ein User kommentiert ironisch: „Die sind da immer noch nicht fertig“. Ein Nutzer antwortet: „Das ist gefühlt schon seit zwei Jahren so“. Ein weiterer User will klarstellen: „Ich bin mir sicher, das ist schon seit 2017 so“. Richtig ist, dass die Treppen sogar bereits seit 2015 installiert sind. Genug Zeit, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger die Treppe bereits kennenlernen konnten.

„Einer der gefährlichsten Orte“: Netz warnt vor Treppe in Hamburg

Ein Mann warnt sogar: „Einer der gefährlichsten Orte in Hamburg, nur wegen der Treppe“. Auch eine Frau erklärt: „Ich nehme immer einen anderen Weg.“ Eine Nutzerin kommentiert: „Die raubt einem den letzten Atemzug“ und dürfte damit auf die Höhe der Treppe anspielen. Auch ein anderer User betitelt die Treppe als „Endgegner“. Eine Frau kommentiert: „Bin fast gestorben, beim Hochgehen“. Zwar soll die Bahnstation in Zukunft barrierefrei werden, jedoch ist sie dies laut vielen Nutzern derzeit in keinem Fall. Erst zuletzt lästerte das Netz über Hamburgs berüchtigtsten Weg.

Eine Userin kommentiert: „Ich bin da einmal fast heruntergefallen, weil die so steil ist, ich habe mein ganzes Leben an mir vorbeiziehen sehen“. Auch eine weitere kommentiert: „Ich bin da letztens einfach wirklich heruntergefallen“. Für Fahrräder sei die Treppe ebenfalls alles andere als barrierefrei: „Ich musste das letztens mit dem Rad runter, weil meine Bahn da gehalten hat, das war ein Spaß“.

Bauarbeiten am Berliner Tor sollen 2023 fertiggestellt werden

Doch laut dem Magazin der S-Bahn Hamburg sollen die Bauarbeiten immerhin noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Für viele dürfte die Neuerung ein echter Segen sein. Der Weg zu den Gleisen dürfte damit nach insgesamt acht Jahren Bauzeit deutlich sicherer werden. Bis dahin bleibt es für viele jedoch wohl kaum vermeidbar, sich mit der aktuellen Variante noch anzufreunden.