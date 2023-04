Elfjähriger mutmaßlich an Tod von Zehnjähriger beteiligt

Teilen

Einsatzkräfte der Polizei sperren die Straße zu einem Kinder- und Jugendhilfezentrum ab. In der Einrichtung war eine Zehnjährige tot gefunden worden. © Daniel Vogl/dpa

Es kommt Bewegung in den Fall eines toten Mädchens in Wunsiedel. Der Spurenauswertung zufolge soll ein Elfjähriger aus der gleichen Kinderhilfe-Einrichtung tatbeteiligt gewesen sein.

Wunsiedel - Nach dem Tod eines zehn Jahre alten Mädchens geht die Polizei nach Spurenfunden von einer Tatbeteiligung eines Elfjährigen aus.

Ergebnisse der Spurensicherung „deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Jungen aus der Einrichtung in Wunsiedel hin“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Wunsiedel mit. „Da der elfjährige Junge nicht strafmündig ist, wurde er in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht.“

Am Dienstag war das Mädchen tot in seinem Zimmer in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ging von einem Tötungsdelikt aus.

Im Zuge der Ermittlungen hätten die Einsatzkräfte der Soko sofort Spuren am Tatort gesichert und dem Landeskriminalamt zur Auswertung überlassen, hieß es weiter.

Innenminister lobt Fachleute

Eine Anhörung des Elfjährigen stand nach Polizeiangaben noch aus. Die weiteren Maßnahmen würden in enger Abstimmung mit den Jugendbehörden erfolgen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lobte die an den Ermittlungen beteiligten Fachleute: „Den akribischen und hochengagierten Ermittlungen ist zu verdanken, dass in vergleichsweise kurzer Zeit ein Tatbeteiligter ermittelt werden konnte.“ Jetzt gelte es, „die genauen Hintergründe dieser Schreckenstat aufzuklären“. dpa