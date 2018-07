Ekel-Einsatz: Polizei muss ausrücken, weil Mann regelmäßig von Balkon pinkelt

Schon von Kindesbeinen an lernt der Mensch, die Örtlichkeit aufzusuchen, wenn es auf die Blase drückt. Besser gesagt es sollte gelernt sein.

Goslar - Zu einem eher ekligen Einsatz haben Polizisten am Sonntag in Goslar ausrücken müssen. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses beschwerte sich über ihren Nachbarn, der in der Wohnung über ihr regelmäßig von seinem Balkon pinkeln und dabei auch ihren Balkon bespritzen würde.

Zwar stritt der 67-jährige Nachbar alles ab, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Aber: „Neben erkennbaren Spuren am Balkongeländer stellten die Beamten auch den typisch penetranten Uringeruch fest.“ Jetzt läuft ein Verfahren.

Lesen Sie auch: Das Wunder von St. Wolfgang? Hündin überlebt 60-Meter-Absturz in Österreich unverletzt

dpa

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / Gero Breloer