Ein fremder Stern rast auf unser Sonnensystem zu — schneller als bisher vermutet

Es kommt etwas Großes auf uns zu - und das mit rasanter Geschwindigkeit. Forscher untersuchten den Zwergstern Gliese 710 und stellten fest: Er ist auf direktem Kollisionskurs mit unserem Sonnensystem.

Madrid - Gliese 710 ist ein sogenannter „Rogue Star“. Diese Art von Stern kann sich frei durch das All bewegen. Der Wanderer hat eine Masse von etwa 60 Prozent unserer Sonne. Mit einer Geschwindigkeit von 51.499 Kilometern pro Stunde rast er auf unser Sonnensystem zu. Doch wie nahe könnte er uns kommen? Experten vermuten: Sollte der Reisende an uns vorbeifliegen, dann vielleicht mit einem Abstand von 4.303 Astronomischen Einheiten. Das entspricht in etwa der Distanz zwischen Sonne und Erde.

Reise durch die Oort‘sche Wolke bringt Unheil

Wenn Gliese 710 zuvor die Oort‘sche Wolke passiert, kann seine Gravitation die Region heftig durchmischen. Die Wolke ist eine Ansammlung von unzähligen Kometen. Durch seine große Masse würde der „Rogue Star“ viele dieser Himmelskörper in sein Gravitationsfeld ziehen. Diese hätte der künftige Besucher dann im Schlepptau. Es ist nicht auszumalen, was ein Kometen-Schauer in unserem System anrichten würde.

Wissenschaftler berechnen neue Ankuft

Die polnischen Wissenschaftler um Filip Berski und Piotr A. Dybczyński ermittelten ursprünglich, dass Gliese 710 in ungefähr in 1,35 Millionen Jahren ankommen wird. Laut den neuesten Erkenntnissen dürfte der Stern aber schon in 1,29 Millionen Jahren unser Heimat-System durchstreifen. So bestätigen es die spanischen Forscher Raul und Carlos de la Fuente Marcos von der Universität Madrid.

