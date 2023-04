„Sofort die Scheidung einreichen“: Bräutigam blamiert sich mit „erniedrigenden“ Sprüchen

Von: Bjarne Kommnick

Ein Ehepaar aus Florida sorgt bei ihrer Hochzeit für Furore. Beim Ehegelöbnis schockiert der Mann mit seiner Rede das Netz und erntet dafür Spott.

Florida – Das Ehegelöbnis auf einer Hochzeit soll normalerweise das Fundament für ein gemeinsames Leben legen. Gegenseitige Versprechen untermauern, was den angehenden Eheleuten im künftigen Zusammenleben ist. Zudem bietet sich diese Gelegenheit häufig dafür an, dass sich die Liebenden sagen, was sie aneinander schätzen. Für viele heiratende Paare ist dies ein besonders berührender und romantischer Moment. Doch bei einem Ehepaar aus Florida kann davon wohl kaum die Rede sein. Der Bräutigam wählt einen anderen Weg und schockiert damit das Netz.

Hochzeitfotograf geht mit kuriosem Ehegelöbnis viral

Jonathan Pajak ist erfolgreicher Hochzeitsfotograf. Auf TikTok zeigt er ein Video von dem Ehepaar Michael und Destiny auf ihrer Hochzeit am Altar. In einem Video von Pajak ist die Rede von Braut Destiny zu sehen. Sie wählt eine klassische romantische Rede, die viele Nutzerinnen und Nutzer im Netz berührt. Darin erklärt sie ihrem Ehemann: „In unseren zehn gemeinsamen Jahren haben wir schon so viel miteinander erreicht, um ein wunderschönes Leben zu führen“.

Das Hochzeitsgelöbnis von Bräutigam Michael an seine Braut Destiny sorgt für Furore im Netz. © lensculture / TikTok

„Als ich dich in der Schule kennengelernt habe, habe ich mich sofort in dich verliebt, aber dachte, du bist zu gut für mich“, erklärt die Braut, „jetzt stehst du hier vor mir an unserem Hochzeitstag und ich bin dankbar für jeden Tag mit dir, du hast mein Herz gewonnen, du schaffst mir buchstäblich das Märchen, was ich mir immer gewünscht habe“.

Bräutigam hält Ehegelöbnis und verspricht seine Treue, „außer ich treffe Margo Robbie“

Ein anderes Video von Pajak zeigt das Ehegelöbnis der etwas anderen Art von Bräutigam Michael. Denn anstatt liebevollen Worten hagelt es an obszönen Aussagen über Braut Destiny. Unter anderem erklärt er, dass es nur zwei Dinge benötige, um ihn glücklich zu machen. Einen vollen Magen, womit er wohl darauf anspielt, dass sie für ihn kochen müsse, und dass sein sexuelles Verlangen gestillt sei. Zudem erklärt er ihr: „Selbst wenn der Magen leer ist, gibt es keine Person, die ich mehr lieben könnte als dich – außer ich treffe Margo Robbie“, eine australische Schauspielerin.

Er führt fort: „Von Anfang an wurde mir erklärt, das Leben wird immer besser, wenn die Kinder schlafen und du mir sagst, ich soll ins Schlafzimmer kommen“, anschließend beschreibt er ihr und den anwesenden Hochzeitsgästen noch, was er mit ihr in der Hochzeitnacht machen würde. Zwischendrin ertönt sogar ein Zwischenruf mit seinem Namen, hörbar genervt und mutmaßlich die Mutter oder eine andere nahe Verwandte des Bräutigams, die diese Worte nicht gerne zu hören scheint.

„Würde das niemals akzeptieren“: Netz wütet über obszöne Hochzeitsrede

Im Netz sorgt das Ehegelöbnis für Fassungslosigkeit. Viele User kommentieren. Eine Nutzerin schreibt: „Ich würde sofort die Scheidung einreichen, geht gar nicht“. Ein anderer schreibt: „Ich würde das niemals akzeptieren, ich würde die Hochzeit sofort abbrechen“. Und einer findet: „Das ist eine erniedrigende Zeremonie“.

Doch was sagt die Braut zu dem Ehegelöbnis? Auf dem Video ist zu sehen, wie die Frau zu den Sprüchen ihres Mannes lachen muss. Immerhin hat sie in ihrem Ehegelöbnis auch erwähnt, dass er die witzigste Person sei, die er kenne. Doch in einigen Momenten ist ihr auch anzusehen, wie sichtbar unangenehm ihr die Rede vor ihren Freunden und Verwandten ist. Auf TikTok erklärt die Braut selbst: „Das ist überhaupt kein Problem gewesen“. Tatsächlich gaben sich beide am Ende glücklich das Ja-Wort.