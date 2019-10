Mit einem Lächeln hält Armbruster Senior sein neues Schleifpapier in die Kamera. Nun kann er das nächste rostige Werkzeug in Kur nehmen.

Über Ebay wollten die Söhne von Herrn Armbruster nur ein paar alte Werkzeuge für ihren Vater im Rollstuhl finden. Nun muss die Familie die begeisterten Spender erstmal bremsen.

Hessen - Eingerostet möchte Herr Armbruster weder sich noch sein Werkzeug sehen. Deshalb hantiert der ältere Mann aus Hessen jeden Tag an seiner Werkbank mit Metallgeräten. Armbruster schrubbt, putzt und poliert verrostetes Werkzeug. Die ausrangierten Gegenstände bekommt der pflegebedürftige Mann von seinen Söhnen. Doch Armbruster Senior ist so fleißig, dass seine Kinder sich auf die Suche nach Nachschub machen mussten.

Kurzerhand stellten Thomas Armbruster und seine Brüder bei Ebay-Kleinanzeigen ein Gesuch online: „Suchen für unseren pflegebedürftigen Vater rostiges Werkzeug“. Mit der Anzeige lädt die Familie aus Hessen einen rührenden Text zu dem Hintergrund der Suche hoch. Darin erklären sie, wie viel Freude es ihrem Vater macht, altes Werkzeug wieder aufzuarbeiten.

Ebay-Kleinanzeige: Pflegebedürftiger Mann sucht altes Werkzeug

Der an Parkinson erkrankte Mann freut sich jeden Tag einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. „Altes Werkzeug aufzuarbeiten gibt seinem Dasein einen Sinn, ist für ihn aber auch Physiotherapie und schafft viele Gesprächsanlässe“, schreibt der Sohn Thomas auf Ebay.

Kommt wieder ein rostiges Handwerkzeug im Hause Armbruster an, nimmt der ältere Herr den Gegenstand in Kur, wie er zu seinem Schaffen sagt, und reinigt es von Altersspuren.

Rührende Kleinanzeige für pflegebedürftigen Vater - Söhne von Spenden überhäuft

Armbruster, der im Rollstuhl sitzt, werkelt täglich an seinen „Schützlingen“. Daher suchen seine Söhne alle möglichen Utensilien: „Alte Gartengeräte, gerne dreckig, verrostet – auch ohne Stiel, verrostetes Handwerkzeug, wie Zangen, Hammer, verklebte Spachteln und Kellen, alte Schlüssel und Beschläge“. Gegenstände, die sonst auf dem Schrottplatz landen, bekommen im hessischen Solms eine zweite Chance.

Doch der pflegebedürftige Mann freut sich nicht nur über Werkzeug von außerhalb - auch Besucher empfängt der Senior gerne. Seine Söhne rufen in der Ebay-Kleinanzeige dazu auf, als Werkzeugspender persönlich vorbeizukommen. Dann könne man auch ein Gerät aus der „Wunderkiste“ des betagten Handwerkers aussuchen und tauschen.

Nicht immer sind Begegnungen auf Ebay Kleinanzeigen so respektvoll, wie mit Herrn Armbruster.

Ebay-Kleinanzeige: Demenzkranker Rentner erstmal beschäftigt

Die Anzeige aus Hessen hat so viele Ebay-Nutzer, für die es auch Alternativen im Onlinehandel gibt, begeistert, dass die Armbrusters erstmal einen Monat Pause brauchen. Die Anzeige erreichte bereits eine halbe Million Menschen. Eine große Menge an Werkzeugen kam zurück.

Viele Menschen möchten den Hobby-Handwerker auch persönlich kennenlernen. Bei den rührenden Fotos die Thomas Armbruster von seinem Vater der Anzeige angefügt hat, scheint das nicht verwunderlich. Zu sehen ist der Rentner, wie er mit einem Lächeln sein neues Schleifpapier in die Kamera hält oder konzentriert eine Zange vom Rost befreit.

„Werkzeuge für unseren Vater nehmen wir nach wie vor an. Wenn alles kommt, was bisher zugesagt wurde, hat unser Vater die nächsten zwei Jahre zu tun,“ freut sich Familie Armbruster.

