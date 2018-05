Durch diesen Tippfehler wird eine Studentin zur Millionärin

Mit Stiftungsgeld auf Shoppingtour

Die 28-jährige Sibongile Mani wurde nach Polizeiangaben am Dienstag wegen Diebstahls in der Stadt East London festgenommen. Sie hatte zuvor zehntausende Euro an Stiftungsgeld ausgegeben.