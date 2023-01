Drei Tote bei Brand in Pflegeeinrichtung in Reutlingen

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind in Reutlingen im Einsatz. © --/tv7news.de/dpa

Dramatische Szenen in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen: Ein Brand bricht aus. Mehrere Menschen sterben.

Reutlingen - Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen (Baden-Württemberg) sind am Dienstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe zudem zwei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte. Der Feuerwehreinsatz laufe noch, der Brand sei aber gelöscht.

Das Feuer sei im Gebäude ausgebrochen. Die Brandursache werde aber noch ermittelt. „Da stehen wir noch am Anfang“, sagte der Sprecher.

Die Polizei hatte am Abend zunächst mitgeteilt, Feuerwehr und Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort und es gebe mehrere Verletzte.

In dem sozialpsychiatrischen Fachpflegeheim leben Menschen mit psychischen Erkrankungen und gleichzeitigem pflegerischen Bedarf. dpa