Drastische Aktion gegen „Manspreading“: Russin schüttet Männern aggressive Flüssigkeit in den Schritt

In Russland geht gerade ein Video viral, in dem eine Frau breitbeinig in der U-Bahn sitzenden Männern Flüssigkeit in den Schritt schüttet - eine Aktion gegen „Manspreading“.

München - Eine Frau aus Russland hat ein Video veröffentlicht, in dem sie breitbeinig in der U-Bahn sitzenden Männern Flüssigkeit in den Schritt schüttet. Die junge Frau ist laut einem Bericht des Deutschlandfunks eine Jura-Studentin. Sie wolle mit ihrer Aktion das sogenannte „Manspreading“ kritisieren.

Damit ist das breitbeinige hinsetzen von Männern in öffentlichen Verkehrsmitteln gemeint. In der spanischen Hauptstadt Madrid hat der Magistrat dieses „Manspreading“ bereits verboten - per Symbol, so wie auch Eis essen und Rauchen in der U-Bahn verboten sind. Auch in den Metropolen New York, San Francisco und Istanbul gab es bereits Kampagnen gegen das „Manspreading“.

La @EMTmadrid añade una nueva señal a bordo del bus para evitar el #manspreading: "Respeta el espacio de los demás". https://t.co/Xg5LFWb4TA pic.twitter.com/KSyeU45gAi — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 6. Juni 2017

„Das Ganze geschieht ohne Vorwarnung“

Das zeigt, dass das Phänomen keinesfalls auf Russland beschränkt ist - es handelt sich vielmehr um ein weltweit relevantes Thema. In Russland ging das Video der jungen Studentin jedenfalls viral. Es sammelte mehrere Millionen Klicks, bis es schließlich gesperrt wurde. In diesem Bericht finden sich die Aufnahmen allerdings immer noch:

Im Video ist eine junge Frau zu sehen, die in einem U-Bahn-Wagen zu einem drastischen Mittel greift: „Die junge Frau hält eine große, durchsichtige Plastikflasche in der Hand und kippt deren Inhalt in den Schoß von sitzenden Männern, die ihre Beine beim Sitzen gespreizt halten. Das Ganze geschieht ohne Vorwarnung“, berichtet Sabine Stöhr im Deutschlandfunk. Die Flüssigkeit sei aber kein gewöhnliches Wasser, sondern eine Mischung mit Bleiche.

Gegen „Manspreading“ und gegen „Upskirting“

Es fresse die Farbe binnen weniger Minuten aus den Stoffen und hinterlasse Flecken, erklärt die Jura-Studentin im Deutschlandfunk. Eine durchaus aggressive Flüssigkeit also. Sie sagt über sich selbst, sie sei eine gesellschaftliche Aktivistin, aber keine Feministin. Sie wolle mit ihrem Video auf Situationen aufmerksam machen, in denen sich männlicher Sexismus zeige. Zu dem Video hatte die Studentin auch noch einen Text hochgeladen.

Laut Deutschlandfunk erklärt sie darin, dass das „Manspreading“ eine Art der Gender-Aggression sei. Im Video selbst sage sie außerdem, dass Männer mit dieser Art zu sitzen ihre Alpha-Männlichkeit vor Frauen und Kindern demonstrierten - und die verdiene Verachtung. Das Video gegen „Manspreading“ ist nicht die erste Aktion der jungen Frau. Zuerst hatte sie ein Video gegen „Upskirts“ hochgeladen, also die Unart, Frauen unter die Röcke zu fotografieren. Dieses Video ist noch online:

Laut Sabine Stöhr seien die Reaktionen auf die Videos in Russland gemischt ausgefallen. Auf Youtube gingen viele Daumen nach unten. Doch passiert ist der Studentin bislang nichts. Das staatsnahe Fernsehen habe über die Aktion gegen das „Manspreading“ sogar in einer Reportage berichtet, so Stöhr. Einzig eine Strafe wegen Sachbeschädigung könnte der Studentin drohen - wegen der Bleiche im Wasser.

sdm