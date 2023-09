150 Retter an Bergung von Höhlenforscher beteiligt – Evakuierung gestartet

Von: Patrick Mayer, Sandra Sporer

Bei der Erforschung einer Höhle in der Türkei erlitt der Amerikaner eine Magenblutung. Eine internationale Rettungsmission läuft auf Hochtouren.

Update vom 9. September, 20:27 Uhr: Die Rettungsaktion ist nun im vollen Gange. Die Ärzte haben inzwischen entschieden, dass der Patient so stabil ist, dass er nach oben transportiert werden kann, wie die European Cave Rescue Association (ECRA) mitteilte. Um 15.28 Uhr Ortszeit ist die Evakuierung aus der Morca-Höhle im türkischen Taurusgebirge. Auf 700 Metern soll zunächst eine Pause eingelegt werden. Mehrere Forscher aus aller Welt haben vor dem Eingang der Höhle ein Lager errichtet, um die Rettung des erkrankten Mark Dickey zu unterstützen.

150 Retter an Bergung von Höhlenforscher beteiligt: Rückkehr zur Oberfläche verzögert sich

Update vom 9. September, 11:05 Uhr: Bislang konnten Mark Dickey und sein Rettungsteam noch nicht den Aufstieg zur Oberfläche beginnen. Obwohl der Gesundheitszustand des amerikanischen Höhlenforschers weiterhin stabil ist, wie die European Cave Rescue Association (ECRA) mitteilt, möchten die Ärzte sicherstellen, dass ein sicherer Transport gewährleistet ist.

Zu diesem Zweck befindet sich momentan „ein Analysegerät auf dem Weg zum Patienten“, so die ECRA weiter. Mit diesem soll eine Analyse von Dickeys Blutwerten durchgeführt werden. Sobald das Go für den Transport gegeben wird, soll Dickey mit Unterstützung der Höhlenretter den Weg zum Biwak-Camp in einer Tiefe von 700 Metern beginnen.

Amerikanischer Höhlenforscher erfolgreich medizinisch versorgt – Rettungsaktion soll mehrere Tage dauern

Update vom 8. September, 13:20 Uhr: Jetzt beginnt der mühsame Aufstieg zur Oberfläche für Mark Dickey und seine Helfer. Der Amerikaner sei erfolgreich medizinisch versorgt worden, teilt Cenk Yildiz, ein regionaler Vertreter der türkischen Katastrophenschutzbehörde, der Nachrichtenagentur IHA mit. „Wir sind jetzt in der Lage, ihn zu evakuieren“, fügt Yildiz hinzu. Er rechnet ebenfalls mit einer vier Tage dauernden Rettungsaktion. Denn selbst eine gesunde Person benötige 16 Stunden für den Aufstieg.

Dieses Standbild aus einem Video zeigt den schwerverletzten Höhlenforscher Mark Dickey in der türkischen Morca-Höhle. Inzwischen ist sein Zustand stabil genug, dass er und seine Retter den Weg zurück an die Oberfläche antreten können. © Turkish Government Directorate of Communications/AP/dpa

Nach Magenblutung in 1.000 Meter tiefer Höhle in der Türkei ist ein Höhlenforscher auf Rettung angewiesen

Erstmeldung vom 8. September: Mersin – Eine beeindruckende Rettungsaktion findet derzeit im Süden der Türkei statt: Ein schwerkranker Höhlenforscher aus den USA wird in einer riskanten Bergungsaktion aus einer Höhle geborgen, wie der Nachrichtensender NBC meldete.

US-Höhlenforscher bekommt Magenblutung in türkischer Morca-Höhle

Dem Sender Zufolge versuchte ein internationales Rettungsteam am Mittwoch und Donnerstag (6. und 7. September) den 40 Jahre alten Marc Dickey aus der Morca-Doline, einer extrem tiefen Höhle im Süden des Landes zu bergen. Berichten zufolge soll der US-Amerikaner während seiner Expedition in die Tiefen der türkischen Höhle eine Magenblutung erlitten haben. Seine Bergung stellt eine außerordentlich schwierige Aufgabe dar.

Mit einer Tiefe von 1276 Metern ist die Morca-Doline die drittgrößte Höhle in der Türkei – inklusive Felsvorsprüngen und anderen Hindernissen. Bis Donnerstagnachmittag (17 Uhr) konnte noch keine endgültige Entwarnung für den amerikanischen Höhlenforscher, der ursprünglich aus Croton-on-Hudson bei New York kommt, gegeben werden.

Die Höhle liegt im ausgedehnten Hinterland der Türkischen Riviera, eingebettet in das Taşeli-Plateau, einer stark verkarsteten Hochebene hinter der Südküste zwischen den Metropolen Mersin (mit rund 1,05 Millionen Bewohnern) im Osten und Alanya (mit etwa 360.000 Bewohnern) im Westen.

Der amerikanische Höhlenforscher Mark Dickey. (Archivfoto) © Screenshot Facebook@cyons

150 Helfer unter anderem aus Italien, Kroatien, Bulgarien und Ungarn an der Rettung in der Türkei beteiligt

Positiv ist: Die Retter haben Dickey offenbar erreicht. Laut NBC News kann er mit Unterstützung anderer Personen gehen. Die Blutungen seien zudem gestoppt, sein Zustand stabil, so der Bericht. Allerdings fehlt vor Ort noch eine Trage, um den verletzten Mann sicher aus der Höhle zu transportieren. Der türkische Höhlenforschungsverband teilte mit: „Die Operation ist logistisch und technisch eine der größten Höhlenrettungen der Welt, an der 150 Retter beteiligt sind.“

Die türkischen Rettungskräfte werden unter anderem von Forschern aus Italien, Bulgarien, Ungarn und Kroatien unterstützt, die an der Sicherung des Verunglückten mitwirken. Immer wieder ist das Taşeli-Plateau, das einen durchgängigen Karstgürtel zwischen dem zentralanatolischen Plateau und dem Mittelmeer bildet, Anlaufpunkt für Expeditionen. Mit seiner Hügellandschaft gilt es als das größte Karstgebiet in der Türkei. Dort befinden sich unter anderem Kalksteine aus der Jura-Kreidezeit, die für Forscher natürlich interessant sind.

US-Höhlenforscher MarkDickey ist selbst Höhlenretter

Mark Dickey ist seinem Facebook-Account zufolge selbst Höhlenretter und sogar als Ausbilder der National Cave Rescue Commission (NCRC) tätig. Zudem gehört er zur medizinischen Kommission der European Cave Rescue Association (ECRA). Dieses Fachwissen dürfte Dickey bei seiner Rettung durchaus von Vorteil sein. (pm)

